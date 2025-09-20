Aviso naranja: Dónde va a llover en la Comunitat Valenciana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo el aviso naranja en el litoral norte de la provincia Castellón por lluvias que pueden acumular 40 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas.

En concreto, a partir de las 12 del mediodía de este domingo y hasta la medianoche, el litoral norte de Castellón estará en aviso naranja por precipitaciones que pueden acumular en una hora 40 litros por metro cuadrado y por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo grande y de rachas muy fuertes de viento.

En el resto de la Comunitat Valenciana, se activará a las 8 de la mañana el aviso amarillo en la provincia de Castellón y en el litoral norte de la provincia de Valencia por lluvias que pueden acumular 20 litros por metro cuadrado en una hora y por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.