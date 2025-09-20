Camioneros marroquíes se quejan de que se les multa en España por llevar en el depósito más de 200 litros de combustible

Camioneros marroquíes se quejan de que son multados en España cuando dirigen a Europa, debido a que sus vehículos superan el límite de combustible permitido de 200 litros. Los hechos se han producido en el puerto de Algeciras, con multas de entre 300 y 400 euros o más, pagaderas de inmediato.

Según Hespress, las autoridades españolas en los principales puertos del país aplican periódicamente los términos de un acuerdo conjunto con Marruecos que data de principios de los años 90 y que especifica la cantidad de combustible que pueden transportar los camiones marroquíes. Se considera "contrabando de carburante" llenar el depósito con más de 200 litros, lo que los profesionales marroquíes ven como un intento de incentivar la reactivación de estaciones ubicadas dentro de España.

"La continua aplicación por parte de las autoridades españolas de los términos de un acuerdo conjunto firmado hace más de treinta años preocupa a los profesionales y empresarios marroquíes, ya que violarlo, de una forma u otra, podría costarles miles de dirhams", agregan.

Los profesionales marroquíes insisten en obtener suficiente combustible en las estaciones nacionales, para evitar tener que gastar sus reservas de divisas en las estaciones del país ibérico. Cabe recordar que en 2020 las autoridades españolas reactivaron un acuerdo bilateral de 1992 sobre este tema, lo que ha dejado a las empresas de transporte internacional marroquíes enfrentadas a multas de cientos de euros, concluyen