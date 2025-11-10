Otro arco de luces navideñas, el cuarto, cae de madrugada en Valladolid

Otro arco de luces navideñas, el cuarto, ha caído en torno a las 6.50 horas de este lunes en una calle de Valladolid, en este caso la de San Martín, que es peatonal, sin que haya producido daños personales.

Fuentes de los bomberos de Valladolid han explicado a EFE que el arco ha caído sobre la vía y han llamado a la empresa encargada de la iluminación para que se hiciera cargo.

Se trata del cuarto incidente en el que un arco de luces de Navidad ha caído al suelo en menos de cinco días, tras los que se registraron el pasado 5 de noviembre en la avenida de Segovia y en la calle 20 de febrero, en ese caso por la lluvia y el viento que azotó Valladolid en esa jornada. Además, el pasado viernes, otro arco se precipitó al suelo en la calle López Gómez y produjo un leve corte en una mano a un viandante.