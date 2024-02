El «Palagüinos» más reivindicativo clama por el futuro del campo

Un año más, Palacios de Goda, la pequeña localidad abulense de la comarca de la Moraña ha acogido su ya consolidada concentración invernal de tractores "Palangüinos", que ha cumplido su octava edición, y en la que han participado más de 300 tractores llegados desde numerosos puntos de España además de más de cinco mil agricultores y ganaderos.

Una convocatoria la de este año especial debido a la situación del campo y al protagonismo que los tractores están teniendo en las calles de las ciudades y en las carreteras en las tres semanas de protestas que se llevan de forma ininterrumpida por todo el país en defensa del sector primario, del campo y del medio rural.

De hecho, entre los participantes podían verse y leerse distintas pancartas colgadas en los tractores en los que figuraban con mensajes como "Si el campo no produce, la ciudad no come", "Producimos alimentos de calidad a precios de risa. El campo no se muere, lo están matando", "Importar nacional" o "Precios justos para el campo. Sin un agricultor no hay comida".

Se trata de una concentración que arrancó hace algo más de una década en esta localidad del norte de Ávila, a semejanza de "Pingüinos", la concentración motera más importante de Europa que acoge cada enero Valladolid, con el objetivo de reivindicar el trabajo en el campo, tomando como elemento simbólico el tractor.

Si bien, el objetivo es rendir homenaje al tractor, el vehículo imprescindible para desarrollar la agricultura, se ha convertido en todo un reclamo para agricultores y ganaderos que este año han hecho sonar más que nunca el claxon de sus vehículos ante la mirada de vecinos y visitantes, entre los que figuraban niños que portaban tractores de pedales.

Palacios de Goda acoge la undécima edición de "Palagüinos" RAÚL SANCHIDRIÁN Agencia EFE

Una de las participantes ha sido Rebeca Rico, una agricultora de 33 años, llegada desde la cercana localidad vallisoletana de Lomoviejo, quien después de cinco o seis años acudiendo a esta cita, en esta ocasión lo ha hecho conduciendo su propio tractor, para unirse al resto de sus compañeros y compañeras.

En una ambiente festivo y tras completar el desfile por las calles del pueblo, Rico, que lleva 4 años ejerciendo como agricultora, ha afirmado que le gusta el campo y cuidar lo suyo, aunque lamenta, en declaraciones recogidas por Efe, que les estén poniendo las cosas "muy complicadas", ya que no pueden vender al precio que desean.

Los participantes han participado en un sorteo de cuatro juegos de ruedas que han sido sorteados entre los asistentes, con precios que oscilan entre los 3.000 y 12.000 euros, para lo cual han tenido que depositar sus datos en alguna de las urnas expuestas ante el Ayuntamiento, custodiadas por el regidor.

Esta ha sido una de las actividades de un programa que se ha iniciado temprano con un desayuno en Arévalo y que ha continuado, ya en Palacios de Goda, con un almuerzo multitudinario a las afueras del casco urbano, sin que el viento y el frío haya reducido el ambiente festivo del acto.

Además, en el Ayuntamiento ha tenido lugar una exposición de maquetas agrícolas, para después dar a conocer los premios en las diferentes categorías del certamen: tractor clásico mejor restaurado; tractor clásico llegado de más lejos; dos tractores más nuevos matriculados; dos tractores llegados de más lejos y dos tractores con más potencia.

Además, los niños que han acudido con un tractor a pedales, han recibido un obsequio por parte de los organizadores.

Entre los asistentes a "Palagüinos" se encontraban el presidente de la Diputación provincial, Carlos García, y el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernánde