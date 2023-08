"Palencia en Negro" llegará cargado de soul, funk y rhythm and blues

La capital palentina volverá a contar durante las Fiestas de San Antolín con una representación del mejor soul, funk y rhythm and blues llegado desde Reino Unido, Bélgica y España. Y es que ‘La Mano Negra Producciones’ y el Ayuntamiento de Palencia pondrán en marcha una nueva edición del ‘Palencia en Negro’ con un cartel conformado por Izo FitzRoy, Doghouse Sam & His Magnatones y Tito Ramírez.

Los conciertos, que darán comienzo el jueves 31 de agosto y finalizarán el día 2 de septiembre, se celebrarán en la Plaza de la Inmaculada a partir de las 22:00 horas.

Las interpretaciones crudas y dinámicas y unas composiciones reales y honestas se han convertido en la marca registrada de la cantautora de gospel y blues Izo FitzRoy, que dará el pistoletazo de salida a este ciclo el 31 de agosto. Su poderoso chorro de voz y su narración única distinguen a esta artista británica de sus contemporáneos. Gospel, blues, jazz, funk, folk y soul están todos presentes en su álbum más logrado hasta la fecha con su banda en vivo y su coro de góspel apoyando en el disco la magia que ella aporta a sus shows en vivo. El tercer álbum de Izo, “A Good Woman”, se lanzó en abril

siendo acompañado por una gira por el Reino Unido y Europa.

El 1 de septiembre, ‘Palencia en Negro’ acogerá la actuación de Doghouse Sam & His Magnatones practican un blues eléctrico descarnado, duro y sin concesiones. La formación belga está liderada por Wouter Celis, una de las grandes referencias del rhythm and blues, a quien acompañan Jack O’Roonie al contrabajo y Frankie Gómez a la batería. Considerados por la crítica internacional uno de los combos más excitantes de la escena europea, desde la salida de su primer álbum ‘Buddha Blue’ en 2012, Doghouse Sam & His Magnatones no han parado de recorrer el continente con su ruda y frenética

mezcla de blues, rhythm’n’blues, boogie y americana.

‘Palencia en Negro’ finalizará el día 2 de septiembre con el concierto de Tito Ramírez. El crisol rítmico y estilístico de este artista es amplio y engloba la música latina en sus diferentes facetas, con ritmos afroamericanos y anglosajones. Con su nuevo trabajo ‘El Prince’, el músico español conquista el trono de su propio universo sonoro, profundizando y ampliando su abanico estético con nuevos sonidos y ritmos. En los conciertos de Tito Ramírez se puede escuchar un enérgico repertorio de rhythm and blues, rock and roll, soul, mambo, boogaloo, Cha Cha Cha.