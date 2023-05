Palencia Sonora celebra 20 años de buena música y con récord de público

Lori Meyers, La Casa Azul, Sidonie, Ginebras o Ángel Stanich, son algunos de los grandes nombres que forman parte del cartel del Festival Palencia Sonora, que se celebrará del 8 al 11 de junio, en una edición especial, al sumar la número 20 y donde se va a lograr un récord de participación de público, al haberse vendido más de 15.000 abonos y entradas.

Así lo han confirmado los organizadores del festival David Frechilla y Juan Cruz Pascual durante la presentación celebrada este martes en el Ayuntamiento de Palencia con el respaldo de todas las administraciones. "Va a ser una edición más que satisfactoria porque ya hemos logrado que haya el mismo público que el año pasado y todavía nos queda un mes", ha afirmado Pascual.

Ha puntualizado que no obstante Palencia Sonora seguirá siendo un festival de pequeño medio formato, cómodo y acogedor, que destaca por el buen trato a público y artistas. "Se puede crecer más, pero no es conveniente porque perderíamos esa esencia", ha añadido Frechilla, para quien Palencia Sonora además de ser un festival hace ciudad y se ha convertido en un emblema de Palencia, se conoce en el panorama nacional y ha trascendido lo propiamente musical para convertirse en "una bandera de Palencia".

Esa es la línea en la que pretende seguir la organización que quiere que "la gente salte bailando en los conciertos, pero también que camine por Palencia". Otra de las señas de identidad del Palencia Sonora es la presencia en la ciudad con actividades a lo largo de todo el año y la confección de un cartel "con personalidad propia" que cuida tanto a los cabeza de cartel como Sidonie o Lori Meyers como a los grupos emergentes como Veintiuno, La Plazuela o Niña Polaca, que estarán este año.

En total serán 34 las bandas y artistas que conforman un cartel ecléctico y plural que da cabida a diversos estilos y estéticas musicales y que encabezan, además de Lori Meyers y Sidonie, grupos tan conocidos como La Casa Azul, Ginebras, Iseo & Dodosound, La La Love You, Carlangas o Ángel Stanich.

Tampoco faltarán las actuaciones de Baiuca, Veintiuno, La Plazuela, Niña Polaca, El Naán, Queralt Lahoz, Los Ganglios, Çantamarta, Anabel Lee, Morreo, Margarita Quebrada, Rayo, Jaguayano, Mamita Papaya, Coco Wine y Brava y los Dj’s Yahaira, Arkademode, Brian de Calma, Ópera Primas, Say Yes Dj, Yammay, Champú Girls y Pierre May, además de Chacho Cósmico y la Beebrass Ensemble Band, un elenco que celebrará las dos décadas de vida del festival.

Otra de las singularidades del Palencia Sonora es que el modelo de festival permite al público disfrutar de todos los conciertos, de los más grandes y de los emergentes, ya que las actuaciones no se solapan, y hacerlo en distintos rincones de la ciudad que se suman al escenario principal en el Parque del Sotillo.

Todo ello ha convertido en 20 años este festival en "un referente nacional entre los festivales de pequeño y mediano formato" con un cartel que incluye a los mejores artistas de la música pop-rock independiente y da un especial protagonismo a los grupos emergentes, que ha logrado una imagen de festival moderno, de calidad y que destaca por su buen trato y que contribuye a la reactivación económica de la hostelería de la capital y provincia.

De hecho, todos los hoteles de la ciudad han colgado ya el cartel de completo para ese fin de semana de junio y las reservas han beneficiado a los alojamientos de los municipios del alfoz que se están llenando con aficionados procedentes de 46 provincias, principalmente de Madrid, Barcelona, Pontevedra o Bilbao, Valladolid, Salamanca, Burgos, León, Cantabria y Álava.

Para aprovechar este tirón, por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Palencia instalará un stand promocional en el recinto del festival los días 9 y 10 de junio donde se repartirán 2.000 bonos de descuento para próximas estancias en los hoteles de la ciudad.

Esta campaña, que lleva por título “Siempre Volver”, contempla descuentos de un 15 por ciento para estancias mínimas de 2 noches y para reservas del 1 de octubre al 18 de diciembre con el objeto de fidelizar a los asistentes con ventajas en sus próximas visitas a la capital, como ha señalado la concejal de Cultura y Turismo, Laura Lombraña.

Además el Ayuntamiento ha incrementado un 25% su apoyo al festival, aportando 100.000 euros, al igual que la Diputación de Palencia, que ha doblado su colaboración económica.

Los abonos del festival, a un precio de 60 euros, que asciende a 85 euros en el caso de los VIP y se reduce a 30 euros para el público de entre 11 y 15 años (para los menores de 10 años el acceso al recinto es gratuito) y las entradas por días para el viernes 10 y el sábado 11 a un precio de 40 euros se pueden retirar a través de la web del festival, www.palenciasonora.com, y en www.notikumi.com.

El festival cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación provincial y la Junta de Castilla y León, además del Centro Buendía de la Universidad de Valladolid, Imagin-Carné Joven y Palausa Citroën.