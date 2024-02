Peligrosa dictadura asomando a Europa

Ya no es que cada semana supere en ignominia a la precedente, sino que ya no quedan palabras para calificar esta ominosa situación que si no fuera por la extrema gravedad que representa, parecería que estamos en una obra de teatro inventada para confundir al auditorio con una pieza imposible de emular en la vida real y por tanto la ficción fuera un homenaje a la más depravada invención con ingredientes sádicos , monstruosos, retorcidos, muy poco agradables y de una imaginación inentendible hasta para el más insensato.

Pero, resulta que todo esto es real y cuando nos pellizcamos, pue si, es así.

Una semana en la que una amnistía a la carta y que significa acabar con el poder judicial dando por suspendido el ordenamiento jurídico que aplicaron los jueces y por tanto sus sentencias, en la que el legislativo y ejecutivo así mismo contravinieron con sus actuaciones lo que realmente debió de ser, y el Rey, confundido plenamente en su discurso en defensa del Estado de Derecho y la Constitución.

En suma éramos hasta la amnistía y durante 45 años - y ahora y sólo ahora nos damos cuenta-, una democracia de muy mala calidad y además entramos en Europa, siendo una democracia nada homologable, aunque toda Europa nos felicitara efusivamente por nuestro ejemplo,así como el mundo libre, por nuestra transición ejemplar y nuestra democracia plenamente Europea.

Si esto es así, resulta que en esta semana se han querido incorporar enmiendas que blindaran más aún al prófugo diseñando un terrorismo ligero o light a la vista de las noticias que iba recibiendo el delincuente del juez encargado.

Cuando esto se lo concede su socio jefe de Gobierno, resulta que siguen las investigaciones y el prófugo delincuente se da cuenta que van a poder encausarle por terrorismo al no existir una variante de terrorismo y vuelve a pedir a su socio jefe de Gobierno blindar esto, pero así mismo, también nuevas revelaciones judiciales implican al entorno del prófugo en gravísimos delitos de alta traición por injerencia extranjera.

El prófugo vuelve a pedir blindaje y hasta última hora de nuevo negociación al límite y en esta ocasión no sale la votación y la ley de vuelta, para volver a empezar y volver a negociar …. no sobre lo anticonstitucional que es, sino a buscar blindajes extra para amparar y borrar de la faz de la tierra más delitos aún.

Mientras, en la sesión parlamentaria, el ataque de los socios del presidente del Gobierno a los jueces, señalándoles personalmente y la ´presidenta del Congreso calla y no retira tal gravísimo ataque al estado de derecho del diario de sesiones ni llama al orden. El presidente del Gobierno y su ministro de Justicia tampoco. Complicidad plena con sus socios sediciosos.

Ayer desde Bruselas el jefe de Gobierno dice que todos los independentistas catalanes serán amnistiados porque no son terroristas, y que así lo van a determinar los jueces -en gravísima declaración dictatorial contra la atribución exclusiva de los jueces …. ¿quién cree que es para dictaminar así? - y se hace una auto pregunta para atacar al jefe de la oposición. Ha acusado la pérdida de la votación antes de ayer pero ya está preparando desde Bruselas las enmiendas que le exigen los golpistas prófugos. Mientras, la vicepresidenta dulcemente entiende y se solidariza con un diputado de ERC, justificando la fuga y que huya a Suiza por temor a que el juez pueda imputarle por terrorismo, en la causa Tsunami. Menos mal, la Eurocámara aprueba prohibir la amnistía a delitos de corrupción, aunque con voto contrario socialista.

El mundo al revés. Resulta que el Gobierno y su presidente a la cabeza, debieran estar acabando con aventuras en Waterlo y no dejando que huyansospechosos declarados, además de proteger el Estado de Derecho, la independencia judicial y la Constitución en espíritu y letra ante criminales, terroristas, golpistas, forajidos y malhechores declaradamente delincuentes diariamente y ejerciendo sin sonrojo como tales, y en vez de ello los convierte voluntariamenteen sus socios indispensables de gobierno ni más ni menos, y también voluntariamente se convierte en cómplice declarado de los planes delictivos y golpistas de sus ejemplares socios.

La situación es de tal gravedad que no cabe negociación alguna con la oposición y en concreto la del CGPJ, salvo para elegir los jueces por sus pares sin truco alguno, - como exigía Europa desde el principio- y previa condición, sine qua non, para poder sentarse, la de devolver la ley de amnistía que es la destrucción del Estado de Derecho y anular esta barbarie de cuajo. Esa es la mínima condición previa para cualquier mínima también cuestión a negociar, por mínimacoherencia y rigor, y además como mínima acción contra el ataque inmisericorde contra la judicatura. No cabe que Europa exija prisa en la renovación - sin hablar de la vergüenza en la que nos hace retratarnos -, al estar en situación excepcional y extraordinaria que Europa empieza a comprender, pero que si no, hay que explicar al Comisario Sr. Reynders, para que pueda entender todas las claves con detalle. Si se hace ha de asumirlo, ya que nadie podría entender lo contrario, en tal situación de ataque frontal al Estado de Derecho y de excepción a la democracia, insisto.

Estamos en un ejercicio despótico y dictatorial del poder y ello no permite veleidad alguna pues la toma del Estado al asalto con técnicas muy sofisticadas al principio, pero ahora ya sin careta alguna, es un hecho probado y constatado.

Un dictador del siglo XXI ya asomado a Europa que ha usurpado las instituciones democráticas y se cree con autoridad pontificia para hacer y deshacer a su antojo, sin escrúpulos, y utilizando técnicas goebelianas y estalinianas, para adormecer, manipular, conducir y someter a la sociedad.