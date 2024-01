Los "pingüinos" ya rugen en Valladolid

Todo está ya listo y dispuesto en Valladolid, en general, y en las instalaciones de la Antigua Hípica, en el Pinar de Antequera, en particular, para acoger una nueva edición, la número 42, de "Pingüinos", la concentración motera invernal más importante de Europa que espera superar los 43.000 participantes, y en la que el frío, las heladas y la niebla serán protagonistas, como manda la tradición tras la Navidad, según anuncian las crónicas meteorológicas, donde avanzan temperaturas gélidas de noche de hasta tres grados bajo cero aunque las máximas podrían llegar a ser de hasta nueve.

A partir de este jueves, y hasta el domingo 14 de enero, "El nido de Pingüinos", acogerá a los moteros que vayan llegando en esta edición que, como principal novedad, incluye un nuevo escenario para conciertos ycharlas, que se ha denominado "Alimentos de Valladolid" y que impulsa la Diputación de Valladolid.

La marca de calidad de la provincia de Valladolid sorteará lotes de Alimentos de Valladolid y estancias en ajamientos de la provincia de Valladolid. Esta acción se desarrollará en el escenario principal durante las diferentes actuaciones de mañana y noche del jueves, viernes y sábado a través de concursos.

Asimismo, el sábado Alimentos de Valladolid colaborará con la degustación de 4.000 bollos preñados que se repartirán en la acera de Recoletos.

Desde Valladolid Avanza se promocionará los recursos turísticos de la provincia de Valladolid a través de una carpa informativa. Además, cada motero participante en la concentración ha recibido un tarjetón con un descuento del 30% en las entradas de los centros turísticos provinciales y que es válido durante todo el año 2024. Una colaboración que es histórica, ya que la institución provincial año a año apoya a la concentración de invierno de Europa.

Seguridad y limpieza

Más de 330 efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Dirección General de Tráfico, además de 500 agentes de la Policía Municipal, estarán vigilando por la seguridad controlando todas y cada una de las actividades que se lleven a cabo en la ciudad.

Además, para facilitar los desplazamientos hasta "el nido" de la reunión motera, el Ayuntamiento de Valladolid pondrá a disposición de los usuarios un servicio de autobús gratuitodesde la Plaza del Poniente, al que se añaden las líneas 18 y 19, que conectan el centro de la ciudad con el recinto pingüinero.

De la misma forma, también se reforzará el servicio de limpieza, para llegar a todas las zonas de acampada, y a las destinadas a acciones de hostelería y escenarios para el desarrollo de los espectáculos previstos, como el desfile de banderas, el de antorchas, y la exhibición de Freestyle.

Programación

El programa de "Pingüinos" comenzará este jueves con la visita al colegio de Educación Especial de Covaresa y, ya por la tarde, con la excursión a Esguevillas de Esgueva, donde podrán visitar el Museo de la Moto Clásica de esta localidad, para terminar la jornada con el concierto de "Who is in da House".

El viernes comenzará con el tradicional caldo y café pingüinero, al que sucederán las actuaciones de "Stereograce" (14,30 horas) y "SKTI" (16 horas); "Rock and Roll Cirkus" (19 horas) en el escenario Alimentos Valladolid; la excursión turística a Mojados; la exhibición de Freestyle MX de Maikel Melero, Pedro Moreno y Greg Rowbottom, a lo que se añadirán dos charlas, concursos y más música en el escenario Pingüinos con ‘Daigual’ y ‘Siloé’.

El sábado es el día más importante de la concentración, ya que se llevan a cabo los desfiles de banderas y de antorchas por las calles de Valladolid, en los que se citan miles de motos; las charlas de Chicho Lorenzo y de Víctor López; más exhibiciones, y los conciertos de "Rock con Ñ" o "Efecto Pasillo" en el escenario Pingúinos.

Mientras que en el escenario Alimentos Valladolid están previstas las actuaciones de Vilma (14:30 horas), Holy Bitch (16:00 horas) y Rock Riders (17:30 horas).

El domingo por la mañana se entregarán los "Pingüinos de Oro" y los premios a los participantes más lejanos, más veteranos, más jóvenes, o más numerosos, justo después de que la organización haga un balance de la edición, con todo lo acontecido durante la celebración de la reunión motera