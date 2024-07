Ponferrada comienza a analizar la situación del transporte urbano de la ciudad para adecuar el nuevo contrato a las necesidades

El Ayuntamiento de la localidad leonesa de Ponferrada celebró la primera reunión de la comisión de seguimiento del transporte urbano del municipio con el objetivo de analizar la situación y “afrontar con realismo” el futuro de este servicio, que debe ser sostenible para las arcas municipales y adaptado a las necesidades de los viajeros, según el Consistorio. Por ello, se establecerá un calendario con el objetivo de analizar las soluciones y determinar cómo será el nuevo contrato.

Así lo dijo el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, quien cree que hay que acabar con “los parches que han demostrado no ser eficaces”. “Este equipo de gobierno ha heredado una situación que no es ni remotamente la conveniente, ni para el Ayuntamiento ni para los vecinos que son usuarios del transporte urbano, porque tiene un grado de provisionalidad y algunos inconvenientes prácticos que conviene resolver de forma definitiva”, afirmó. "Buscamos simultáneamente eficacia y eficiencia, es decir, buen resultado para la movilidad de los vecinos y la sostenibilidad económica para el Ayuntamiento. No puede renunciarse a ninguno de esos dos objetivos”, añadió.

Morala considera que no se puede “improvisar” ni hacer “arreglos temporales que generen deudas e incertidumbre”. Por eso, lo primero que se hará es analizar de forma “exhaustiva” el estudio de demanda contratado por el Ayuntamiento y los informes de todas las áreas. Después se establecerá un calendario y se ofrecerá a la ciudadanía toda la información “con transparencia”.

“Ponferrada necesita un transporte urbano actual, dinámico, sostenible, eficiente y con un elevado grado de digitalización para los usuarios. La importancia de este servicio y las necesidades ciudadanas que hemos constatado aconsejan afrontar, por tanto, la mejora de la situación actual y este es uno de los principales proyectos de este equipo de gobierno para el mandato”, concluyó el regidor, quien avanzó que la siguiente reunión será el jueves 18 de julio, informa Ical.