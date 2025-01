El presidente de la Diputación de Zamora arremete contra la ineficaz gestión de Renfe

Nueva crítica a la gestión de los servicios actuales que ofrece Renfe. Esta vez el perjudicado ha sido un presidente de una Diputación, la de Zamora. Javier Faúndez ha denunciado a través de las redes sociales la "falta de gestión" de la compañía al sufrir en sus carnes un episodio que viven a diario cientos de usuarios de toda España.

"Indignado por la falta de gestión en Renfe", asegura en su cuenta de Facebook. "El tren sale con una hora de retraso. Cuando entro en él no existe el vagón donde tengo mi asiento y me toca ir de pie en a cafetería, que tampoco tiene servicio. Me reasignan a la otra punta del tren y cuando llego al asiento está ocupado", relata.

Faúndez, a raíz de esta esperpéntica situación se pregunta si "ésta es la imagen que quiere ofrecer el Gobierno de España en la feria de Turismo Internacional. ¿Cómo vamos a presumir turísticamente de estar a una hora de la capital con este servicio?"

El presidente de la institución zamorana manifiesta su descontento al asegurar que "por mucho que nos esforcemos las administraciones locales en vender las bondades de nuestra Zamora, con esta ayuda es difícil lograr nada. La provincia de Zamora no merece este trato por parte del Gobierno del país", finaliza.