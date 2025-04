El PSOE de Castilla y León frena los cambios en la Mesa de las Cortes a expensas del PP

El PSOE de Castilla y León ha pedido este miércoles a la vicepresidenta segunda de las Cortes, Ana Sánchez, y al secretario primero de la misma institución, Diego Moreno, que no registren aún sus anunciadas renuncias a ambos puestos, al no tener aún un acuerdo con el PP de cara a la votación que oficializaría esos cambios.

Fuentes parlamentarias han informado a EFE de que en este momento la situación obliga a que tanto Sánchez como Moreno tengan que participar mañana en la reunión de la Mesa de las Cortes, pese a que ambos habían dado por hecho que el relevo se produciría en estos días de cara a que el pleno de la semana que viene pudiera ya convocar formalmente la votación.

De la Rosa advierte de que “no negociarán ninguna prebenda” con el presidente de la Junta en la reunión del viernes y confirma la continuidad de Tudanca como portavoz “hasta que él quiera".

El Grupo Parlamentario Socialista no renovará sus dos puestos en la Mesa de las Cortes si no cuenta con un “compromiso público y cierto” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de aceptar la propuesta del PSOE para facilitar la posibilidad de mantener esos dos representantes. “No forzaremos si no tenemos claro que tenemos dos miembros en la Mesa. Y con Mañueco por mi experiencia, hay que tener cautela”, aseguró el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, quien intervino ante los medios en un receso de la Comisión Ejecutiva, en lugar del secretario general, Carlos Martínez.

“Queremos que nos demuestra que entiende que la misma proporcionalidad que tenemos ahora en el seno de las Cortes, en función del mandato de las urnas, debe estar en la mesa. No debiera generar problemas alguno al PP respetar estas reglas del juego”, expuso De la Rosa.

Estos anuncios de cambios en el PSOE han coincidido en el tiempo con el episodio del micro abierto en las Cortes, que captó las críticas de algunos procuradores autonómicos del PSOE hacia la nueva dirección autonómica y hacia el ministro de Transportes, Óscar Puente, y, aunque el PSOE-CyL ha argumentado que son cambios ya previstos con antelación, el propio líder, Carlos Martínez, reconoció el mismo día en que se conocieron esas críticas que tendrían consecuencias.

La gestión de los tiempos esta semana ha llevado al PSOE a llevar al límite esta decisión, por lo que la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica prevista para esta tarde no podrá ir tan lejos como estaba previsto en la reestructuración del Grupo Parlamentario y se limitará, en principio, al relevo de los miembros de la dirección del Grupo, a excepción del portavoz y exsecretario autonómico, Luis Tudanca, quien a esta hora se mantiene al frente y sin novedad respecto a su futuro en las Cortes.

El Grupo Popular ha adelantado este miércoles que no tiene intención de anticipar su postura sobre lo que vaya a ocurrir con las votaciones para la futura Mesa de las Cortes de Castilla y León hasta que el Grupo Socialista formalice en el registro del Parlamento las renuncias de la vicepresidenta segunda, Ana Sánchez, y del secretario primero, Diego Moreno.

Así lo han confirmado fuentes del PP, que han añadido que no tienen necesidad de precipitarse en un trámite en el que, por otra parte, está en juego el control de la propia Mesa de las Cortes, en un escenario en el que los populares pueden optar por forzar un acuerdo que incorpore a un representante suyo más, para contar con tres, dejar a Vox con dos y al PSOE con uno.

Esa posibilidad dejaría al actual presidente de las Cortes, Carlos Pollán, con la paradoja de presidir la Mesa pero estar en minoría, ya que hasta ahora el empate con el PP le otorga un mayor poder decisorio, mientras que en ese escenario requeriría estar de acuerdo con el otro representante del PSOE.

Este planteamiento del PP puede llevar al PSOE a retrasar los cambios anunciados en la Mesa de las Cortes y que preveía materializar ya en el próximo pleno de la semana que viene, ya que los socialistas tendrían que dar el paso de la renuncia antes de asegurarse un acuerdo con el PP que les permita mantener los dos representantes que tiene actualmente.

Vox presentará candidatos

En caso de que finalmente se materialice el relevo y se produzca la renuncia de Sánchez y Moreno, el Grupo Parlamentario de Vox ha trasladado a EFE que su intención es presentar candidatos a ambos puestos, sin respaldar a los que previsiblemente pueda presentar el PSOE, y en su caso el PP.

Vox ha considerado que se trata de "cambalaches" de PP y PSOE, a los que ve pensando en "sus propios intereses".

La reunión del viernes

Además, en el horizonte están también la reunión de la Mesa de las Cortes que debe ordenar el debate del pleno de la próxima semana y, sobre todo, la del viernes entre el presidente de la Junta y dirigente del PP-CyL, Alfonso Fernández Mañueco, y el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, que se convertirá en su primer encuentro formal desde que el socialista accedió al liderazgo autonómico.

En teoría esta reunión fue convocada por Mañueco con los representantes de partidos políticos con representación en las Cortes para abordar asuntos como el presupuesto autonómico, la financiación, la sanidad, las infraestructuras, el Corredor Atlántico y la política agraria común, aunque en el caso del líder socialista parece que tendrán que sacar hueco para abordar este asunto de la Mesa y otros como la renovación de las instituciones propias de la Comunidad.

En el caso de la Mesa de las Cortes, fuentes socialistas aseguran que en juego está también la postura que pueda adoptar el PSOE respecto a la proposición de ley de Publicidad Institucional que tramitan las Cortes y en la que hasta ahora había acuerdo entre la mayoría integrada por todos los grupos de la oposición, frente a un PP en minoría en esa votación