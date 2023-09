El PSOE de Castilla y León se sitúa en las antípodas de Alfonso Guerra y le acusa de proferir "palabras machistas"

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha asegurado este viernes que se siente "en las antípodas" de las opiniones del expresidente del Gobierno Felipe González y del exvicepresidente Alfonso Guerra y de éste último ha lamentado sus "palabras machistas" referidas a la actual vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz.

Ana Sánchez ha considerado "respetables" las opiniones que ambos exdirigentes socialistas tienen sobre la supuesta amnistía del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros implicados en el "Procés" aunque se ha situado en el polo opuesto de ellas.

Ha pedido tanto a González como a Guerra "generosidad" con los actuales dirigentes del PSOE que, a diferencia de ellos, han sido elegidos por las bases mediante proceso de Primarias, según ha subrayado.

Sobre el comentario de Guerra que sugería que Yolanda Díaz pasaba mucho tiempo en la peluquería, ha criticado las "desafortunadas palabras tan machistas" que utilizó el expresidente del Gobierno para "justificar algo que no existe" ha dicho en referencia a la posible amnistía.

"No nos podemos posicionar sobre algo que no existe, hasta donde se no hay ninguna ley de amnistía registrada en ningún Parlamento en nuestro país", ha declarado Ana Sánchez.

A su juicio, esa supuesta ley es una "cortina de humo" del PP ante la "investidura funeral" de su líder, Alberto Núñez-Feijóo, al que se ha referido como "un candidato a una investidura que parece que engañó al rey de España".

Ha pedido a los populares que "manoseen un poquito menos" la Constitución y la practiquen un poco más.

Respecto al acto convocado por el PP el próximo domingo en Madrid, ha señalado que forma parte de "la preocupación" que tiene esa formación política por "la cara de PP-Vox que se le ha quedado" y por haber "engañado al rey diciendo que tenía votos para una investidura funeral que no tenía".

Ha ironizado además sobre el hecho de que vayan a ir 30 autobuses desde Castilla y León al acto para "ver a la señora Ayuso a Madrid" y cuando Núñez Feijóo se desplaza a Castilla y León "no son capaces de llenar los mítines", ha apostillado.