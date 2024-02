El PSOE saca pecho por la manifestación del sábado: "Había miles de personas; que tomen nota PP y Vox"

El PSOE de Castilla y León ha sacado pecho este lunes de la manifestación que se celebraba el pasado sábado en Valladolid, en el día de Los Goya, convocada por los sindicatos UGT y CCOO y respaldada por al menos 120 asociaciones además de por el PSOE, Podemos e Izquierda Unida contra las políticas de PP y Vox en Castilla y León.

Una protesta que, según la delegación del Gobierno, reunió a unas cuatro mil manifestantes, aunque en algunas imágenes, como las de la Plaza Mayor durante la lectura del manifiesto, no da la sensación que haya ese número de personas.

Aunque para la secretaria de Organización del partido del puño y la rosa en la Comunidad, Ana Sánchez, hubo miles de personas "abarrotando" las calles de la capital del Pisuerga por las que discurrió la manifestación desde la Consejería de Sanidad, en el Paseo Zorrilla hasta el ágora de la ciudad pasando por la calle Santiago.

Miles de personas que, según Sánchez, no celebraron su día libre para estar con sus familias por defender la imagen de Castilla y León. "Que PP y Vox tomen nota de lo ocurrido el sábado porque fuera de su fachosfera hay una Castilla y Leónreal que está harta y que pide otra voz para la Comunidad", decía la también vicepresidente de las Cortes, que tampoco quiso entrar en una guerra de cifras. "Me da igual que hubieran salido 40 o 400 porque no los cuento, pero había miles de personas en la calle", insistía.

Además, pedía a PP y PSOE que respeten a los que se manifestaron de forma pacífica y que dejen de dañar la imagen de la Región.

Desde el PP, su portavoz en las Cortes, Raúl de la Hoz ridiculizaba en su cuenta de "X" la protesta del sábado al escribir que se esta ha sido la “primera manifestación de la historia de Valladolid con más convocantes que asistentes”. Además, apuntaba que esta protesta refleja lo que es “la izquierda de Castilla y León en su máxima expresión”.

Y desde Vox, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, decía también en esta red social con cierta sorna que "Vox junta a más gente en un mitin entre semana en Ponferrada que todos los chiringuitos subvencionados de la izquierda juntos un sábado en Valladolid”, al tiempo que calificaba de "lamentable" la posición del PSOE en esta manifestación.

Respecto a la ausencia de reivindicaciones sobre los problemas del campo en la gala de los Goya, Sánchez aseguraba que "el mundo de la cultura tiene sus portavoces, decide y elige sus causas", mientras que el PSOE tiene un "compromiso incuestionable" con la necesidad de aportar soluciones a los agricultores y ganaderos.

En este sentido, Sánchez recordaba que en el último pleno de las Cortes de Castilla y León el PSOE pidió al consejero de Agricultura que se comprometa a incluir en los presupuestos que van a comenzar a tramitar para 2024 "un fondo de contingencia para situaciones sobrevenidas por valor de 150 millones de euros".

Y finalizaba diciendo que en el PSOE comparten "buena parte" de las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos, en concreto de las más de 65.000 familias que viven del campo en Castilla y León