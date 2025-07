Castilla y León como modelo para poner fin al "Sanchsimo"

El PP de Castilla y León no solo ha salido reforzado del 21 Congreso Nacional del PP, que llevaba por lema "Toma partido por España", con mayor presencia de dirigentes de la comunidad en la dirección del partido y en la Junta Directiva, sino también ilusionado y con un plus de energía para afrontar lo que se viene en los próximos meses, que no es otra cosa que dar la batalla a Pedro Sánchez para conseguir desalojarle de La Moncloa, y poner fin a siete años de "Sanchismo".

“Salimos más unidos pero, sobre todo, convencidos de cambiar el Gobierno de España”, decía la coordinadora autonómica de Acción Política del Partido Popular y vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, nueva miembro del Comité Ejecutivo Nacional.

Blanco reivindicaba las políticas del Partido Popular centradas en las peraonas, "que son las que necsita España", apuntaba, frente a Sánchez y su Gobierno asolado por la “corrupción” y solo centrado en sus problemas y “en seguir a toda costa”, como se ha visto en el comité federal que han celebrado los socilaistas este fin de semana.

La también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades aseguraba que el PP tiene un proyecto para España, pero también para Castilla y León, al tiempo que defendía la “alta representación” del PP de Castilla y León a todos los niveles en la estructura nacional del partido.

Algo que, en su opinión, pone de manifiesto el buen hacer de Mañueco al frente del Gobierno de la comunidad. “Trabaja de manera incansable durante todos los días por las personas de Castilla y León, para aportar estabilidad y solucionar los problemas de las personas. Ese es el modelo que exportamos al Partido Popular de España”, apuntaba Blanco, para quien el balance del PP castellano y leonés es muy bueno.

Además, cabe señalar que la delegación popular de Castilla y León es una de las delegaciones más numerosas del partido, y ha cerrado este domingo el Congreso después de tres días “de trabajo intenso”, de “propuestas” y “de proyecto” para un partido que, según Blanco, apuesta por mejorar el “día a día” de las personas, mientras el PSOE trata de “salvar” a Pedro Sánchez.

“Pensamos en Castilla y León, pensamos en España”, finalizaba.

Blanco acompañará también a la leonesa Ester Muñoz y la abulense Alicia García, ambas portavoces ‘populares’ en el Congreso de los Diputados y el Senado.

Además, Rocío Lucas, consejera de Educación, y Andrea Ballesteros, presidenta autonómica de Nuevas Generaciones y concejal de Burgos, pasarán a formar parte en la Junta Directiva.