Puente pide el voto a los vallisoletanos porque cree que el proyecto del PSOE "merece una recompensa"

Los socialistas vallisoletanos se volcaron con su candidato a la Alcaldía de Valladolid, Óscar Puente. Una repleta Feria de Valladolid le recibió al grito de ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡Alcalde!, en un acto multitudinario en el que estuvo arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca. Tras agradecer la presencia de los líderes nacionales, Puente aseguró que la papeleta del PSOE merece una “recompensa” en las urnas por los avances que ha logrado la ciudad en los últimos ocho años y por tratarse del proyecto que “expresa el mejor deseo de los ciudadanos”.

Durante su intervención también reclamó una reflexión a los votantes de derecha ante un PP que les “ha faltado al respeto”, por no trabajar en la oposición durante las dos últimas legislaturas y por presentarse “sin proyecto ni candidato”. En este sentido, añadió que las formaciones de derecha "no conocen la ciudad, no la han pisado y van con un candidato de última hora, con un paracaidista", en referencia a Jesús Julio Carnero, que estaba empadronado hasta hace pocos meses en el cercano municipio de Simancas.

Además puente reivindicó su mandato durante los últimos años y puso eomo ejemplo la mejora del servicio de autobuses, que son un 30 por ciento más rápidos, "más eficientes y guays", la municipalización del aparcamiento de la Plaza Mayor o del agua; que Valladolid acoja la próxima gala de los Goya; o la instalación de nuevas empresas como Waterhouse, Amazon, Switch Mobility o Inobat.

Por su parte, Luis Tudanca afirmó que no se conformará con ser un “dique de contención” de la derecha y la extrema derecha en la Junta, y auguró un gobierno socialista en la la Comunidad. “Resisteremos y Castilla y León también tendrá un Gobierno socialista”, subrayó.

El líder socialista además indicó que durante esta campaña está observando una “ola imparable del socialismo recorre todos los pueblos y ciudades de Castilla y León”, a la vez que se mostró convencido de la victoria en las municipales después de haber convertido a Valladolid en una ciudad envidiada en toda España.

Asimismo, reprochó a la coalición del Gobierno regional que les preocupen más los ocupas que las víctimas de violencia de género en la Comunidad. "En Castilla y León hubo alrededor de 60 denuncias por 'okupación' ¿Saben cuántas hubo de violencia de género? 5.665 denuncias", recordó Tudanca.

"A ellos les interesan los ocupas y les importan un bledo las víctimas de violencia de género porque pactan con la extrema derecha que niega esa violencia", señaló e incidió en que esta situación es "una vergüenza" y les ha acusado de no poner en marchar "los centros de atención a las víctimas de violencia sexual en toda la Comunidad".

Tudanca afirmó que no quiere gobierno como el autonómico en los municipios de la Comunidad y ha incidido en que un vicepresidente que "dijo que no sabía de embarazos", en referencia a unas declaraciones de Juan García-Gallardo (Vox), les iba a decir a las mujeres "cómo y cuándo ser madres".

El líder socialista que gracias a la acción del PSOE, de las feministas y del Gobierno España "nunca más nadie les dirá a las mujeres cómo tienen que vivir, se llamen Mañueco, García-Gallardo o Ruiz Gallardón". Tudanca lamentó que al presidente de la Junta no le guste el actual ejecutivo central, para valorar la ley de vivienda, que la convierte en un derecho" y que pretende crear" un verdadero parque público de alquiler", o el anuncio de los 580 millones de euros para atención primaria. "Debía gustarle más 'M. Rajoy', que cuando llegó al gobierno recortó la sanidad pública en 4.000 millones de euros o implantó el copago farmacéutico", subrayó.