¿Qué misterios ocultan los frescos de la Capilla Sixtina, La joven de la perla de Vermeer o las mujeres que pintó Modigliani?

A cuatro manos han escrito Carlos Taranilla y Javier Ramos Los códigos secretos de la pintura, publicado por Almuzara, un ensayo fascinante y lleno de hallazgos sobre grandes obras de arte de todos los tiempos, desde las que se conservan en las cuevas rupestres a las construcciones geométricas del artista checo Frantisek Kupka o de la española Remedios Varo. “La obra pictórica necesita cautivarnos, atrapar nuestra imaginación y, sobre todo, provocarnos curiosidad. Un misterio solo lo es en la medida en la que somos incapaces de dejar de pensar en ello. Ese es uno de los principales motivos de haber confeccionado este libro: adentrarnos en algunas de las obras de arte que, a lo largo del tiempo, han cautivado a sus observadores y los han llevado a preguntarse, una y otra vez, acerca de su significado oculto”, escriben los autores.

Gian Giacomo Caprotti da Oreno, de quien se dice que fue amante de Leonardo da Vinci durante 25 años, posó para el maestro en más de una ocasión. Suyo es supuestamente el porte atrevido y seductor del retrato de san Juan Bautista. Pero, ¿y si también fuera el rostro tras la Mona Lisa? ¿Quién se esconde detrás del rostro de La Gioconda? ¿Hay argumentos para defender que era la madre de Da Vinci? ¿Puede ser ella el origen de las supuestas creencias heresiarcas de Leonardo? ¿Es un autorretrato del propio artista travestido? ¿Es posible que el nombre popular que adopta el cuadro —La Gioconda— pueda tener que ver con el adjetivo italiano «gioconda», que significa alegre, jocoso, feliz? ¿Se trataba de una cortesana, una mujer embarazada, sifilítica o quizá con elevados niveles de colesterol? ¿Ocultó Miguel Ángel en los frescos de la Capilla Sixtina una serie de mensajes que solo pueden leerse con el Talmud, el libro sagrado de los judíos, y la Cábala?

¿Por qué Rafael pintaba con seis dedos a algunos de sus personajes? Por no interrogarnos acerca de La tempestad, lienzo de Giorgione, en el que se puede ver a una mujer semidesnuda que amamanta a un niño en mitad de un paisaje o La Virgen con el Niño y San Juan, atribuido a Sebastiano Mainardi o Jacopo del Sellaio, cuyos cielos surcaría quizá un Objeto Volante No Identificado en el siglo XV o las fascinantes teorías alrededor del no menos fascinante lienzo velazqueño, Las Meninas: “El profesor Jacques Lassaigne quiso demostrar el significado mágico de la obra al afirmar que todo el conjunto era en realidad una representación mágica y protectora de la constelación Corona Borealis, en cuyo centro sobresalía la presencia de la infanta Margarita”, escriben los autores.

A lo largo de estas doscientas páginas podemos acercarnos a lo que hay detrás de obras maestras como el enigmático lienzo La joven de la perla, de Vermeer, Los embajadores, de Holbein el Joven o la fantasía presurrealista de la última etapa de Goya, las creaciones de los llamados artistas malditos, como el rebelde Caravaggio, o las obras magistrales de Van Gogh, Francis Bacon, Frida Kahlo, Mondrian y su posible relación con el ocultismo, Modigliani y Jackson Pollock.

También, explorar posibles viajes en el tiempo y a los llamados pintores sensoriales, ¿mero engaño? Un viaje, cuando menos, fascinante.

Carlos Javier Taranilla de la Varga, natural de León, es profesor jubilado y licenciado en Historia del Arte. Ha publicado más de treinta libros sobre arte, historia y literatura infantil. Con Almuzara ha publicado Grandes mitos y leyendas de la historia, Grandes enigmas de la historia, El Santo

Grial, Historia de León para niños, Enigmas y misterios de León, Criptografía. Los lenguajes secretos a lo largo de la historia, Eso no estaba en mi libro del Camino de Santiago, Ciudades legendarias y otros enigmas de la historia, Iconografía del románico e Iconografía del gótico.

Javier Ramos de los Santos es periodista, experto universitario en Protocolo y Relaciones Institucionales, y agente de viajes, además de aspirante a guía de turismo. Con una larga trayectoria profesional, ha trabajado en diversos medios de comunicación, como Diario 16, 20 Minutos o Las Provincias. Apasionado por la historia y los viajes, colabora con distintas publicaciones especializadas en estos temas, entre ellas Clío Historia, Muy Historia, La Aventura de la Historia, Historia Hoy, Año Cero o el pódcast Una noche en el laberinto de RNE.

Actualmente, trabaja como redactor freelance, corrector profesional, copywriter y community manager. Con Almuzara ha publicado Eso no estaba en mi libro de Historia de Roma, Eso no estaba en mi libro de Historia del Circo, Magos. Los videntes que moldearon la historia y Los crímenes que cambiaron la historia de España. Administra el blog lugaresconhistoria.com, con más de 100.000 seguidores en Facebook.