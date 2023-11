“Quien no tiene honor ni palabra y ha transgredido delictiva y criminalmente el Estado de Derecho”

Es imposible poder creer lo que está sucediendo. Nadie en su sano juicio puede estar concibiendo acabar con cuarenta y cinco años de concordia, paz, progreso, libertad y modernidad . Cuarenta y cinco años de democracia ejemplar valorada y respetada como tal

en el mundo .

Pues resulta todo tan perverso a la vez que impensable en un sociedad moderna y democrática, que solo una locura guiada del mal puede ser la respuesta.

Ha ocultado dolosamente y muy conscientemente, con engaño, mala fe, mentira, nocturnidad, premeditación y alevosía un pacto delictivo y criminal, oculto y oscurantista, a toda la sociedad española, a sus votantes y a todos los europeos.

¿Es progresista acordar y por ello ser presidente de gobierno con quienes han estado condenados por terrorismo, es decir, terroristas, y continúan haciendo homenajes a terroristas y apología del mismo todos los días ?

¿Es progresista acordar para ser presidente con quien representa el comunismo más retrógrado y condenado expresamente por el parlamento europeo, es decir, el regreso a los métodos y pensamientos de quienes han provocado cien millones de muertes?

¿Es progresista acordar para ser presidente con quien es un xenófobo de derecha retrógrada, cómplice muchas veces de la tragedia creada por los primeros que enunció en esta lista ?

¿Es progresista acordar con quien es un golpista de izquierda y que aunque indultado, promete seguir delinquiendo, y tragar con ello las condiciones impuestas por enemigos de la unidad de España?

¿Es progresista acordar con quien está fugado de la justicia en el extranjero, también de derecha inmoral, así como golpista, y tragar las condiciones y la imposición de un gobierno según las normas de un criminal malhechor?

¿Es progresista todo esto y es la mayoría social y de progreso que ha de regir España, ya que no hay ningún partido en el que apoyarse, como por ejemplo con el que ha ganado las elecciones, y que junto al socialista representa la amplísima, ello si, mayoría de los españoles que no quieren la destrucción de España ?

¿Es progresista arrastrarse por el fango desde hace ya un mes largo - cuando se acusaba de perder tiempo y hoy aún no se sabe la fecha de investidura- y también por los hoteles de Bruselas para no ser recibido por el malhechor fugitivo y depender cada día de mayores imposiciones delictivas?

¿Es progresista acordar la amnistía que nos reduce a un estado que jamas fue democrático, y todos sus poderes fuera de un estado homologable europeo y lo es hacer un referéndum que rompe España, así como un mediador internacional que nos asimila a una ponzoña vergonzosa?

¿Es progresista pactar todo con terroristas, criminales, delincuentes, golpistas , comunistas y radicales de izquierda que quieren destruir España , derechistas y radicales de derecha xenófobos y racistas que así mismo quieren destruir España y prófugos malhechores huidos de la justicia y que todo ello lo avale y lo persiga el presidente del Gobierno en funciones?

¿Es progresista seguir negociando hasta conseguirlo con un criminal delincuente huido y recién procesado hace dos días por terrorismo ?

¿Tiene razón el Alcalde socialista de Agreda y ex Senador apelando a la honestidad y la palabra para que presida la política, viendo lo que está viviendo, como ven la mayoría social - esa si- de españoles, sean del pensamiento que sean, o esto no es progresista?

Evidentemente nada de lo que hace el presidente del Gobierno en funciones es ni progresista, ni de mayoría social, ni de nada . Es un engaño masivo todo lo que hace y un fraude absoluto su pretendido nuevo acceso al gobierno. Fraude, engaño y mentira su estrategia de acceso al gobierno, pero también ataque delictivo y criminal sin precedentes a la Constitución, a la división de poderes y al estado de derecho. Está desde hace meses deslegitimado para acceder al gobierno diciendo horas antes de las elecciones que no contempla la amnistía y ayer definitivamente pactada con delincuentes y criminales. Es un prevaricador y admite cómplice las calumnias de su gobierno contra los jueces. Está absolutamente deslegitimado, con conocimiento pleno de ello, al acordar, pactar y actuar delictivamente y reiterar su voluntad y actos formales para hacerlo, avisado como está reiteradamente de ello. Esta avisado y contra la pared de lo que exige la ley que el se salta con pleno conocimiento. Está retratado por los órganos constitucionales de la justicia competentes y recriminado y exigiéndosele explicaciones formales y sin contemplaciones desde Europa desde ayer, y no las da . Está avisado por las asociaciones de la judicatura enteras y exigido formalmente que renuncie a tanta arbitrariedad y comportamiento delictivo. Lo sabe por activa y por pasiva . Su acceso al poder en estas condiciones tan extraordinarias, aunque amparado por la constitución en situación normal, pero saltándose ahora fehacientemente todas las reglas y en manifiesto fraude sólo servirse de la Constitución para aprovechar la formalidad , su acceso al poder decía , de esta manera , es absolutamente ilegítimo e ilegal, salvo rectificación de ciento ochenta grados . Que después no ose decir que se le acusa de gobierno ilegítimo e ilegal . Está avisado, repito .

Su comportamiento es en este momento altamente delictivo y criminal. Ha ocultado, mentido y engañado perversamente de forma oscura y dolosa, con mala fe, premeditación y alevosía muy consciente de lo que hace una y otra vez a todos los españoles. Ha traspasado todos los límites impuestos por la división de poderes y por el estado de derecho, ¡todos! . Y repito, desde hace solo horas se le exige desde Europa dar explicaciones a la amnistía, pues contraviene los preceptos legales así mismo de Europa. Usted no está legitimado en absoluto para presidir nuevamente el gobierno. Usted es ilegal, pues se sirve de la ley y de la Constitución para ultrajarla. Usted ha dado un golpe de estado, y debe responder ante todos los españoles.