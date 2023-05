Un rayo impacta contra la iglesia de las Esclavas en Valladolid y provoca la caída de cascotes

Un rayo impactó este viernes contra la iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, situada en la plaza del Salvador de Valladolid, lo que resultó la caída de cascotes a la vía pública. La tormenta que se desató a partir de las 14.00 horas en la ciudad descargó lluvias débiles, pero acompañada de aparato eléctrico.

La Policía Local acordonó la zona de la plaza del Salvador para evitar que ninguna persona se viera afectada. Además, los Bomberos de la ciudad enviarán una autoescala con una dotación completa, formada en conjunto por seis personas. Tras registrar el rayo, los vídeos de personas que transitaban por este punto del centro de la ciudad publicaron sus vídeos en las redes sociales. “Ha sido terrible. Ha sido un zambombazo”, aseguraban.

Por su parte, la directora de la Residencia Universitarias Universitas de Valladolid, María Gil, aseguró hoy en declaraciones a Ical que el impacto del rayo sobre la cruz de la iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, colindante con el centro, no provocó daños en ninguno de los dos edificios, más allá del susto inicial. “Nuestra centro está a prueba de bombas”, bromeó.

En ese sentido, María Gil relató que el impacto del rayo, que acompañó a la tormenta que barrió Valladolid este mediodía, provocó de inmediata que saltaran “los plomos” o limitadores de electricidad y que comenzaran a sonar las alarmas. Además, señaló que la cruz de piedra que preside la iglesia prácticamente explotó, lanzando sobre la plaza del Salvador cascotes de considerable tamaño.

“Por suerte no entraba ni salía nadie de la residencia en ese momento”, dijo la directora que en tono de broma señaló que con este suceso han podido comprobar que las alarmas del centro funcionan correctamente. No obstante, destacó que el edificio no se ha visto afectado, ni ninguna persona, más allá del elemento ornamental del templo.

“Todo el mundo está bien. Ha saltado la luz y han comenzado a sonar las alarmas y poco más. Lo normal en estas situaciones", dijo María Gil, quien señaló que los Bomberos de Valladolid están revisando los tejados próximos a la iglesia para comprobar que se encuentran en perfecto estado. “Ha quedado en un susto y nada más”, concluyó.