Recomendaciones para salir a recoger setas

Inauguramos el otoño y los amantes de la micología están como locos para coger su cesta de mimbre, como si fueran caperucita roja, y salir al monte para disfrutar de ese manjar gastronómico, que se hace muy especial en esta época del año. Eso sí antes de salir hay que tener en cuenta numerosas circunstancias para evitar contratiempos de última hora.

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 ofrece en su página web una serie de recomendaciones para que salir a recoger setas se convierta en una jornada memorable:

1. Antes de salir consulta la previsión meteorológica

2. Ten en cuenta cuándo es el ocaso

3. Descarga alguna aplicación en el móvil para saber ubicarte

4. Llévate una linterna y/o un silbato

5. Viste con ropa visible.

Además los amantes de esta actividad, cada vez más numerosos, apuestan por llevar a cabo una práctica de la mejor manera posible y para evitar aglomeraciones y acabar con este preciado producto culinario. Por ello ofrecen una serie de consejos a aquellos que son novatos.

- Es necesario llevar una cesta y navaja e ir bien equipado con ropa y calzado de montaña. La navaja es necesaria para recolectar la seta evitando un mayor perjuicio y la cesta como transporte, ya que una bolsa de plástico puede hacer que el producto fermente o se pudra, y por tanto, uno se puede intoxicar.

- No hay que cogerlo todo. Es un peligro, primero porque puedes acabar con la producción en muy poco tiempo y si no conoces bien las setas te puedes intoxicar, por ello se recomienda coger solo lo comestible, por tu bien, y si hay alguna duda hay que dejarla.

- Sigueiendo el consejo anterior, no hay que arrasar. Hay que ser un poco solidario y no llevarse 20 cestas llenas, con una es suficiente para cuatro personas. Habrá más la siguiente semana, si no se le da un respiro, no le da tiempo al hongo a recuperarse.

- No hay que pegarlas patadas. Si una seta no es comestible o mortal, no hay que darla una patada. Esta seta cumple una función en el ecosistema y hay que dejarla. Por pisarla no se va a salvarle la vida a nadie. Es más, biólogos recolectan setas de todo tipo para realizar estudios sobre ello

- Mejor un monte público. En él nadie puede decir nada si sales a recolectar setas, y si no encuentras dueños de los campos, se pueden encontrar setas. En cualquier sendero de la zona se puede encontrarlas también, y si es poco transitado se puede encontrar un gran número de hongos.

- Una guía de setas no es suficiente. No lo es, porque hay miles de especies que pueden llegar a confundir, puesto que pueden ser muy parecidas. Es recomendable coger siempre las mismas, por lo que es mejor ir acompañado de un guía especializado.

Con estas recomendaciones ya se puede salir con una mayor seguridad a recoger setas y evitar sustos de última hora, que te obliguen a ir a un hospital o consecuencias aún más graves.