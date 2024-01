Renfe apela a la responsabilidad y buen uso de los abonos Avant y Media Distancia en Castilla y León

Renfe apeló a la responsabilidad de los viajeros y pide un buen uso de los abonos Avant y Media Distancia convencional en Castilla y León. La compañía indicó en un comunicado que está intensificando los controles aleatorios a bordo y en los controles de acceso a los trenes Avant de esta comunidad para evitar los casos puntuales de uso irregular de abonos Avant, que cuentan con subvención pública y son nominativos.

En ese sentido, la operadora recordó la necesidad de hacer un uso responsable de estos abonos, que están bonificados por el Estado con un 50 por ciento de descuento además de otro 25 por ciento por parte de la Junta de Castilla y León a los empadronados en la región.

Asimismo, Renfe indicó que continúa con su trabajo para concienciar sobre el buen uso de los abonos y acaba de lanzar una campaña para redoblar las acciones de control de éstos e informar a los viajeros, con el objetivo de frenar el mal uso que pueda realizar una minoría de viajeros, pero que afecta de lleno al resto de usuarios del servicio que utiliza estos trenes a diario para ir a su puesto de trabajo o lugar de estudios.

Este año, señaló, va a “profundizar” en las iniciativas para evitar el uso irregular de los abonos en los servicios de Media Distancia y en los Avant, en donde todavía se detecta un uso irregular que impide disfrutar de estas medidas a todos los ciudadanos.

Así, en los recorridos de Media Distancia por vía convencional, Renfe ha ampliado a una hora (actualmente son diez minutos) el tiempo en el que una reserva debe ser formalizada o, en caso de no realizar el viaje, anularse. De esta forma, los usuarios que no vayan a utilizar la plaza reservada con los abonos deberán cancelarla con un mínimo de 60 minutos de antelación. En caso de que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado la plaza con la mencionada antelación, perderán el derecho a adquirir nuevos abonos durante los siguientes 30 días.

Previamente, Renfe enviará al viajero, con ocasión de las dos primeras cancelaciones no realizadas con la antelación mínima requerida, sendas comunicaciones al contacto facilitado por el mismo, que le advierta de las posibles consecuencias. En ocasiones, hay usuarios de abonos Avant, principalmente en el corredor Valladolid-Segovia-Madrid, que reservan varias plazas y después no viajan y tampoco las anulan, lo que dificulta que otros viajeros con necesidad de desplazarse en esos horarios y trayectos puedan conseguir su plaza, y provoca que el tren lleve plazas desocupadas que no se pueden comprar ya que aparece “tren completo” en la venta.

También se detectaron usos fraudulentos, como que viajeros usen los abonos de otros titulares. Renfe recordó que los abonos objeto de subvención son nominativos (se precisa que el DNI coincida con el usuario del abono). Para viajar es necesario formalizar los billetes con abono y que la identidad del viajero sea coincidente con la que aparece en su título de transporte. En el caso de demostrarse un uso incorrecto, Renfe sancionará a los viajeros, según dispone la normativa de ‘Condiciones generales de los contratos de transporte’ de Renfe Viajeros.

Campaña de concienciación

Con objeto de fomentar el buen uso de estos títulos bonificados, Renfe lanzará una campaña de concienciación a la ciudadanía en el que se incide que el mal uso de los abonos supone un perjuicio para el resto de los ciudadanos que desean realizar sus desplazamientos.

Adicionalmente, Renfe realizará controles aleatorios en sus servicios de Media Distancia y Avant para comprobar el uso correcto de los títulos bonificados. En el caso de detectarse incumplimiento de la normativa se aplicarán las medidas antifraude establecida en estos servicios.

En Castilla y León, Renfe había expedido cerca de 135.000 abonos para viajar en el último cuatrimestre del año 2023. Más de 61.000 títulos multiviaje eran abonos para la Media Distancia de Alta Velocidad de Renfe y el resto, 73.000, corresponden a abonos recurrentes gratuitos para los servicios de Cercanías Ancho Métrico y Media Distancia.

Los abonos bonificados los utilizan los viajeros frecuentes en el corredor Avant Valladolid-Segovia-Madrid, además de en las nuevas relaciones declaradas OSP (Obligación de Servicio Público) prestadas sobre la red de alta velocidad en Castilla y León.