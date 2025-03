Salamanca, Valladolid, Zamora y León en el Top 20 de las ciudades con mayor consumo responsable de España

España está experimentando un auge en el uso de plataformas colaborativas y un cambio hacia unos hábitos más sostenibles. Las plataformas de consumo responsable BlaBlaCar, Milanuncios y Too Good To Go se unen de nuevo para analizar los datos de sus más de 10, 14 y 8 millones de usuarios*, respectivamente, con el objetivo de identificar cuáles son las ciudades de España que más apuestan por la economía circular y cómo este ranking ha evolucionado desde su primera edición.

Como resultado del análisis, Salamanca, Valladolid, Zamora y León son las ciudades con mayor consumo responsable en Castilla y León. En el caso de Salamanca, se posiciona la octava a nivel nacional en la clasificación de localidades de menos de 200.000 habitantes lo que supone que ha descendido seis posiciones con respecto a la edición anterior mientras que Zamora y León se mantienen en el puesto 15º y 19º, respectivamente. Por su parte, Valladolid repite en el ranking nacional de más de 200.000 habitantes, colocándose en el puesto 12º, al igual que en la anterior edición.

Para llevar a cabo este análisis, se ha observado el número de asientos ofrecidos en BlaBlaCar, los nuevos anuncios publicados de artículos de segunda mano en Milanuncios y los packs de comida salvados en Too Good To Go con respecto a la población de cada una de las ciudades. Como resultado de este análisis, Granada se posiciona de nuevo como la ciudad española con mayor consumo responsable.

Así, las tres compañías focalizadas en las prácticas sostenibles y el cuidado del medio ambiente en los sectores de movilidad, consumo y alimentación, han analizado sus cifras de uso durante 2024, tras su primera edición en 2023 con los datos del año previo. De nuevo, han establecido dos rankings diferenciados por el número de habitantes (más de 200.000 habitantes y entre 50.000 y 200.000 habitantes) para conocer cuál es la ciudad española más comprometida en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la reutilización de productos de segunda mano y la disminución del desperdicio alimentario.