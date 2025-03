Sanz Merino sugiere a la oposición que se sumen a una "postura de Comunidad" en defensa del Corredor Atlántico

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, defendió la posición del Gobierno de la Junta, de su presidente Alfonso Fernández Mañueco, y del Partido Popular en su defensa de la consecución del Corredor Atlántico, y sugirió al resto de fuerzas políticas que adopten una “postura de Comunidad”, ya que es “absolutamente esencial”, como una “palanca” desde el punto de vista social y económico para luchar contra la despoblación y para poner en valor el sector del transporte, algo, un “nicho de negocio” de gran importancia en la Comunidad.

Sanz Merino recordó que el desarrollo completo del Corredor Atlántico aportaría unos 3.600 millones de euros al PIB de Castilla y León, según cálculos efectuados por la propia Junta, que también señalan que la captación de tráfico de mercancías se vería incrementada en unos cinco millones de toneladas a año, lo que supone casi triplicar el volumen actual.

“Eso supondría un incremento muy importante de esta actividad de carácter de transporte y de logística, que es un nicho de negocio que debemos de explotar desde Castilla y León, y también supondría ahorros en las emisiones de CO2 cercanas a los ocho millones de toneladas métricas hasta el año 2040 aproximadamente”, según cifró el consejero, antes de la celebración de una mesa redonda organizada por el Partido Popular en Salamanca bajo el título 'La importancia del Corredor Atlántico en el desarrollo de Castilla y León en la Unión Europea'

Datos que, en su opinión, “deberían ser ser suficientes” para justificar la necesidad de su desarrollo y, por lo tanto, de su impulso a nivel institucional. Por ello, desde punto de vista social y territorial, mostró la preocupación del Gobierno de Castilla León. “No queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie. No estamos por una España hemipléjica donde el Corredor Mediterráneo vaya a una velocidad ciertamente bastante acelerada. Están comprometidos aproximadamente 7.000 millones de euros de inversiones y, sin embargo, aquí tenemos una cifra ostensiblemente menor y muy concentrada, además, en las líneas de alta velocidad de viajeros”, reafirmó.

Según explicó, “una tercera parte” del recorrido del Corredor Atlántico discurre por Castilla y León y eso también denota la importancia de esta infraestructura para la Autonomía, pero también debe ser relevante para el Estado y, a la poste, ejercer como “una de las redes fundamentales y globales dentro del mapa estratégico de comunicaciones, tanto de personas como de mercancías, en la Unión Europea. “Puesto que eso es así, Gobierno de la Junta lo que hace es reivindicar estos trayectos como un elemento estratégico desde el punto de vista económico, social y territorial”, resumió.

A nivel continental, abundó, podría suponer un del 1,2 por ciento del PIB de la Unión Europea, algo que “no es una cifra menor”, y desde el punto de vista de empleo, la creación de más de un millón de puestos de trabajo alrededor del desarrollo de esta infraestructura. “Por ello, queremos reivindicar por lo tanto el plan director, que es el que determinará la planificación, los plazos, las inversiones, etcétera, y que lo presente el Ministerio, como venimos reivindicando de forma reiterada, tanto en foros públicos como en privados”, añadió.

“Quedan por invertir aproximadamente unos 16.000 millones de los 46.000 estimados para el desarrollo del Corredor Atlántico. Por ejemplo, para toda la conexión con Asturias y Galicia se han hecho estimaciones de aproximadamente 7.000 millones de euros en actuaciones y creemos que aproximadamente 2.800 corresponderían a Castilla y León. Pero claro, son estimaciones”, valoró el consejero.

También Sanz Merino pidió que, quien tiene competencias, que es el Gobierno central, “entre en planificación, ponga plazos, ponga presupuesto y, por lo tanto, se le dé un verdadero impulso a una infraestructura que es fundamental de cara al futuro como palanca esencial desde el punto de vista de la cohesión territorial y social de nuestra Comunidad”.

Dejar de “tomar el pelo”

Por su parte, el eurodiputado del Partido Popular Europeo Raúl de la Hoz exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que deje de “tomar el pelo” a Castilla y León y ponga en marcha “de una vez por todas” el plan director del Corredor Atlántico, tal y como se ha presentado en otros territorios como Galicia y Asturias. “Ese es el desprecio del Gobierno y del ministro de Transportes con la Comunidad”, manifestó al respecto.

De la Hoz reclamó al Ejecutivo central que asuma este compromiso “para poder conocer la planificación de desarrollo de esta infraestructura” y que “deje de humillar” este proyecto frente al desarrollo del Corredor Mediterráneo.

“No queremos ser prioritarios, pero lo que no podemos aceptar ni aceptaremos nunca es que mientras el Corredor Mediterráneo se está desarrollando y las obras avanzan a un ritmo ordinario, aquí estamos a la espera de que se presente el plan director. Pedimos que se nos deje de tomar el pelo y que se nos deje de despreciar a los castellanos y leoneses y al oeste del país”, añadió.

Junto a ello, De la Hoz reclamó que la Ruta de laPlata se incluya en la planificación de infraestructuras a ejecutar y recordó que el Parlamento Europeo aprobó que se adelantara a 2024, pero el Gobierno de Sánchez la “relegó” a 2050. “Pedimos que se incluya en ese plan director para ejecutarla en 2040 porque nos jugamos el desarrollo económico y social”, zanjó el eurodiputado.

“El mensaje es claro, nítido y lo repito: sencillamente que dejen de tomarnos el pelo y tomemos en serio a Castilla y León porque nos estamos jugando mucho, no solo en cuanto al presente sino sobre todo en cuanto a lo que debe ser el futuro económico y de desarrollo social y del territorio de esta tierra”, concluyó De la Hoz.

Tejido industrial de Salamanca

Por su parte, el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, destacó la importancia de este corredor para el desarrollo, tanto de la provincia como de la comunidad, además de recordar que supondría la bajada de costes para las empresas, “que moverían más mercancías y se interesarían aún más por asentarse en la ciudad, así como en el resto de nudos logísticos”. Junto a ello, también señaló que esta puesta en marcha tendría beneficios para los trabajadores y empresarios.

Además, García Carbayo denunció los “pocos avances” que ha realizado el Gobierno en este sentido. Así, ha recordado que la electrificación de la vía sigue paralizada, al igual que la recuperación del tren Ruta de la Plata, entre otras reclamaciones. El líder de los ‘populares’ salmantinos también lamentó que “no hay una política de infraestructuras en España, hay una política de pagar favores y no pensar en el desarrollo del oeste español”.

En la misma línea, el portavoz del Grupo Popular en la comisión de Transportes del Congreso, Héctor Palencia, advirtió que el Gobierno no llegará a los hitos exigidos por la Unión Europea, en el marco del desarrollo del Corredor Atlántico, para el año 2023, “bajo ningún concepto”. Desde su punto de vista, es “materialmente imposible”, después de “no hacer nada” durante los últimos siete años, “ni aunque quiera ponerse ahora”.

En este sentido, Palencia acusó al Gobierno de actuar “a impulsos”, ejemplificando, con el nombramiento del comisionado tras los pasos dados por las autonomías, incluido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Y alertó del riesgo que comparta perder la financiación europea para estos proyectos.

Según explicó, existen cuatro ejes principales en Castilla y León que, en su opinión, no se van a cumplir. “Europa estableció unos hitos para que los trenes circularan en igualdad de condiciones por nueve corredores, con la única pretensión de que no se discriminara un territorio frente a otro. Pidió diálogo y consenso con las comunidades autónomas y las entidades locales y el Gobierno no está haciendo ni una cosa ni la otra, generando desigualdades de España con respecto a Europa, pero también dentro de España, ya que el dinero presupuestado en otros territorios es sensiblemente inferior al de aquí”, resumió.

Entre estos ejes, apuntó que la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria debería estar ejecutada en 2030 y “no se va a llegar”, ya que “el Gobierno habla de, como muy pronto, el 2032”. Además, según advirtió, “los trenes que establece Europa para 2030 no entrarían por los túneles de las vías para mercancías en Burgos”.

Por otro lado, según Europa, la velocidad en la autopista ferroviaria entre Francia y Madrid debería ser de 160 kilómetros por hora para pasajeros y de 100 kilómetros por hora para mercancías, mientras la velocidad media del tren actual es de 70 kilómetros por hora. “Y sobre esto no hay ningún proyecto, ni un solo papel”, matizó. “Entre Galicia y León, hay tramos con un 1,7 por ciento de pendiente y los trenes establecidos para circular por Europa a partir de 2030 no podrían subir”, añadió.

En Salamanca, Héctor Palencia recordó que Portugal “ha cumplido su parte” en referencia a la electrificación de la vía férrea hasta Fuentes de Oñoro, pero “la obra en España ha estado parada y tenía que haber estado lista en 2021”. Por último, señaló que las prestaciones de alta velocidad entre Salamanca y Medina del Campo también tendrían que estar listas en el 2030, y “tampoco se está edificando nada”.

“Todo es un sinsentido y una falta de apuesta por el Corredor Atlántico y, en concreto, por las infraestructuras de Castilla y León. Ya no hablemos de los hitos para 2040 y 2050, que las inversiones son mayores. Aquí estamos hablando de lo básico”, matizó, concluyendo que, el actual, es “el Gobierno menos solidario y que genera más desigualdad entre españoles, con el único objetivo de mantenerse un día más”.

“Insolidaridad y sectarismo”

Por último, el secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, que fue el encargado de clausurar la jornada, acusó al Gobierno de “insolidaridad y sectarismo” en el desarrollo de los corredores, Atlántico y Mediterráneo, por favorecer al segundo, en el marco del proyecto europeo que debe culminar en las siguientes décadas con una infraestructura “imprescindible” para la Comunidad, “clave para el desarrollo económico” y que, en definitiva, representa la “oportunidad de trasformar este territorio”.

Vázquez insistió en declaraciones recogidas por Ical que el proyecto juega un “papel fundamental” en la vertebración del país y en su conexión con el resto del continente.

Castilla y León, según cifró, es una “pieza clave” en este entramado, pues de los 3.900 kilómetros de trazado ferroviario, 972 pasan por la Comunidad, lo que representa casi el 25 por ciento. Respecto a la red de carreteras de alta capacidad, de los casi 600 kilómetros totales, el 20 por ciento atraviesa el territorio castellano y leonés. “Somos la puerta de entrada y salida de personas y mercancías en el sur de Europa”, recalcó.

Por ello, el PP defiende que el Corredor Atlántico debe ser considerado como una infraestructura “de interés estratégico” a nivel de la Comunidad, pero también a escala nacional y continental. “No podemos pasar por alto esa falta de apoyo y esa insuficiencia de inversiones por parte del Gobierno de España en este trayecto tan vital”, remarcó en su intervención.

Además, destacó la labor de la Junta en el desarrollo de un total de 18 áreas logísticas a lo largo de la Comunidad sin fondos gubernamentales, por lo que pidió un “cambio” en el Ejecutivo porque, desde su punto de vista, está “perjudicando ostensiblemente” a los ciudadanos de Castilla y León. “El Corredor Atlántico no puede quedarse en un papel y ser una isla desconectada de Europa. Por eso estamos trabajando en el Parlamento Europeo y en la Junta”, reafirmó.

Según concluyó el secretario general del PPCyL, “es hora de que el Gobierno asuma de manera clara su responsabilidad en este proyecto y que destine los fondos necesarios para cumplir los plazos marcados por Europa”, ya que “el futuro del Corredor Atlántico no puede depender solo de la voluntad de las comunidades autónomas, que se encuentran con el obstáculo del Gobierno de España”.