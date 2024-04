Sanz Vitorio pregunta a Óscar Puente cómo piensa cumplir con “su moderado objetivo” de transformar España sin presupuestos

El senador del Grupo Parlamentario Popular por Segovia, Juan José Sanz Vitorio, preguntó, en una sesión en la Cámara Alta, al ministro de Transportes, Óscar Puente, cómo piensa cumplir con su “moderado objetivo” de transformar España sin tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2024. “Usted puede engañar a sus socios, como ha engañado a los españoles, pero cómo va a hacer la transformación sin recursos”, advierte al ministro.

Durante la sesión de control al Gobierno el dirigente popular comenzó su intervención recordándole al ministro las palabras dirigidas por Pedro Sánchez al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en marzo de 2018: ‘Si el gobierno no es capaz de sacar adelante los presupuestos, no tiene nada más que decir, solo le queda convocar elecciones’.

Ante esta situación Sanz Vitorio recordó que Sánchez convocó elecciones generales en el año 2019 por no contar con presupuestos. “¿Era un irresponsable y un mentiroso entonces? ¿Lo es ahora? Probablemente antes y ahora”, aseguró.

Además, criticó que hace unos días el ministro dijese que “no es acuciante para España aprobar los presupuestos, puede funcionar con los prorrogados ejecutando fondos de recuperación”.

El senador del PP destacó que en materia de fondos europeos más vale que mejoren los datos, ya que el Gobierno ha cerrado el ejercicio de 2023 con sólo el 43,6% ejecutado, al tiempo que ironiza preguntándole “si va a asistir con su equipo a los cursos de formación de captación de recursos que organiza la esposa del presidente del Gobierno”.

“Pero me di cuenta que tampoco podía ser –asevera el senador popularporque al parecer se resumen, en hacer una carta dirigida a la persona adecuada y con la firma adecuada, eso sí, de ella misma”, añadió.

Por otra parte, el senador del PP recuerdó las declaraciones del ministro en un medio de comunicación, donde contó que “su equipo del Ministerio se dedicaba a hacer un recopilatorio de los insultos que le hacen”.

También resaltó la “perplejidad” del entrevistador cuando Óscar Puente le dice que incluso algunos dicen que ‘Pedro Sánchez es guapo y el ministro es feo´, tras lo que se pregunta “en qué le es útil esto a los extremeños, que le han dicho a usted que tienen que ver como algo normal que arda la cabina del tren”, reprende al ministro de Transportes.

Para terminar, Juan José Sanz Vitorio le dijo a Puente que el verdadero problema no es que le consideren guapo o feo, “sino que usted ya no es útil, aunque sea importante. Pronto dejará de serlo también para quien ahora le ha puesto, y no soportará la sensación de haber hecho el ridículo, que como decía Tarradellas, es lo único que no puede hacerse en política”.