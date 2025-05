Los Secretos encabeza el cartel Porma Music Summer Festival que se celebrará del 8 al 10 de agosto en Vegaquemada (León)

El grupo de música pop rock español Los Secretos encabeza el cartel del festival de música Porma Music Summer Festival, que celebrará su primera edición los días 8, 9 y 10 de agosto en el polideportivo de la localidad leonesa de Vegaquemada.

Con dos escenarios “para que no haya pérdida de tiempo entre un concierto y otro” y la promesa de “actuaciones en directo non stop”, el festival contará también con las actuaciones de Modestia Aparte, La Guardia, Los Rebeldes, Los Diablos y Gisela. Completan el cartel Monica Green, La Reina del Pop, Black Ice, Play de Game y Sultans of Swing.

Los responsables de la organización del Porma Music Summer Festival, Víctor Ariño y Tino Alonso, presentaron este martes el festival acompañados por la cantante Monica Green, el cantante de Los Diablos, Agustín Ramírez, y la directora de la Fundación Cepa, Nuria Alonso, quien explicó que el evento, respecto que confió en que “la primera edición sea el inicio de una andadura intensa”, se llevará a cabo en “un lugar muy evocador”, ya que es donde se encuentran “los orígenes de toda la familia fundadora de la Fundación Cepa”.

Víctor Ariño fue el encargado de desglosar la programación del Porma Music Summer Festival que “está pensado para un público de entre 30 y 70 años” y que contará con un lobo llamado Tobal, en honor a la peña de la localidad, como mascota.

Los conciertos comenzarán el viernes, 8 de agosto, a las 19 horas con la actuación de La Reina del Pop, un tributo a La Oreja de Van Gogh, tras lo que actuarán Modestia Aparte a las 21 horas, Los Rebeldes a las 23 horas y La Guardia a las 00.30 horas. El remate de la fiesta, que se prevé que finalice sobre las tres de la madrugada, correrá a cargo del DJ local Urdi.

Las actuaciones del sábado, día 9 de agosto, también comenzarán a las 19 horas, en esta ocasión con Sultans of Swing, una banda tributo a Dire Straits, que estarán sucedidos a las 21 horas por Play de Game y su tributo a Queen. La cabeza de cartel, “un grupo al que ha costado mucho llevar al festival”, son Los Secretos, que actuarán a las 23 horas. Cerrarán la jornada la actuación de Black Ice, con un tributo a AC/DC, y DJ Urdi.

La última jornada del Porma Music Summer Festival, la del domingo 10 de agosto, está pensada “para un público más familiar” y comenzará a las 13 horas con el concierto familiar de Gisela, que interpretará diferentes canciones de Disney. Ya en horario de tarde, actuará la cantante de soul, funky y blues Monica Green, mientras que Los Diablos cerrarán el festival.

El festival de música Porma Music Summer Festival, que se celebrará “en plena naturaleza”, contará con una zona de food truck “con proveedores cien por cien de León” y con otra de ‘pop ups’ en los que se los asistentes podrán maquillarse o hacerte tatuajes de henna. También habrá una zona vip que dará acceso a un aparcamiento privado a un lugar específico enfrente de los escenarios.

Las entradas para el Porma Music Summer Festival ya están a la venta en la página web pormamusic.com, donde los abonos de dos días oscilan entre los 55 y los 230 euros y los de tres días entre los 90 y los 290 euros. Las entradas para un único día, con precios de entre 40 y 120 euros para viernes y sábado y diez, 20 o 60 para el domingo, también pueden adquirirse en el restaurante Cabañas de Vegaquemada y en las oficinas de la empresa Nubra, ubicada en el número dos de la plaza de San Marcos.