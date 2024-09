Seminci dedica una retrospectiva a Nathan Silver y pone el foco en el nuevo cine independiente norteamericano en su 69 edición

La programación de la 69 Semana Internacional de Cine de Valladolid, tras el éxito cosechado la pasada edición por títulos como The Sweet East (Sean Price Williams) o la ganadora de Punto de Encuentro Gasoline Rainbow (Bill Ross IV y Turner Ross), redobla su apuesta por el nuevo cine independiente americano, tanto en sus secciones competitivas como a través de la celebración de una retrospectiva que abordará en profundidad la obra de Nathan Silver, uno de los cineastas independientes estadounidenses más genuinos del panorama actual. La retrospectiva lo forman cinco de sus largometrajes, entre ellos, el estreno en España de Between the Temples, su última película.

Los autores seleccionados que compiten en la 69 Seminci son, en Sección Oficial, Tracie Laymon (Bob Trevino Likes It) y Tyler Taormina (Christmas Eve in Miller’s Point); en Punto de Encuentro, Carson Lund (Eephus), Constance Tsang (Blue Sun Palace) y Jesse Eisenberg (A Real Pain), y en Alquimias Courtney Stephens (Invention).

Estos autores representan a la nueva generación de cineastas independientes que afronta en su mayoría sus primeras ficciones y, conservando rasgos clásicos del cine independiente –historias con cierto aire crepuscular protagonizadas por outsiders– indagan con una mirada desacomplejada en algunos temas cinematográficos más populares del cine norteamericano –la Navidad, el béisbol o las buddy movies– con una visión genuina alejada de clichés o llevando a otra esfera los códigos cinematográficos. Además, lejos de ser ejemplos del individualismo radical que identifica a la sociedad norteamericana, son proyectos muy colaborativos en los que unos autores participan en proyectos de otros.

Bob Trevino Likes It, protagonizada por John Leguizamo (Atrapado por su pasado, Romeo & Julieta, Moulin Rouge!) y Barbie Ferreira (Euphoria), es la historia de una joven solitaria, alejada de un padre narcisista y manipulador, que encuentra la paz al establecer una conexión emocional con un hombre que se llama igual que su padre al que conoce por Facebook. Tracie Laymon recibió el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público en el South By Soutwest Film Festival de Austin (Texas, EE UU). A Contracorriente Films distribuye la película en España.

Michael Cera (Juno, Scott Pilgrim contra el mundo, Barbie), Elsie Fisher (La matanza de Texas), Ben Shenkman (El juicio de los 7 de Chicago), Francesca Scorsese y Sawyer Spielberg protagonizan Christmas Eve in Miller’s Point, segundo largometraje de ficción de Tyler Taormina, estrenado en la Quincena de los Cineastas de Cannes. Autor de Happer’s Comet (2022) -presentada en Tiempo de Historia de la 67 Seminci- propone una relectura de uno de los géneros clásicos del cine americano, las películas navideñas, con la historia de una familia que reúne a cuatro generaciones para celebrar la que podría ser la última Navidad en su casa familiar en un pequeño pueblo de Long Island. La distribución en España corre a cargo de Flamingo Films.

Tyler Taormina es junto a Carson Lund uno de los fundadores de Omnes Films, un colectivo que aboga por un cine independiente «apasionado y ambicioso, realizado por amigos que priorizan la atmósfera sobre la trama y estudia las diversas formas de decadencia cultural en el siglo XXI». Carson Lund, director de fotografía de las película Christmas Eve in Miller’s Point, presenta su ópera prima, Eephus, con Tyler Taormina como productor, programada en Punto de Encuentro. Eephus, estrenada también en Cannes, es un film crepuscular que entronca con uno de los grandes iconos de Norteamérica, el béisbol, que plantea un hermoso tratado sobre el tiempo a partir de la celebración de un último partido de dos equipos aficionados en un destartalado estadio de Nueva Inglaterra a punto de ser demolido. La película está protagonizada por los actores Keith William Richards (Diamantes en bruto), Keith Poulson (The Great Pretender) y, en un guiño cinéfilo, el director de cine experimental Frederick Wiseman.

El actor Jesse Eisenberg (La red social) presenta su segunda película como director, A Real Pain, que protagoniza junto a un extraordinario elenco en el que figuran Kieran Culkin (Sucession), Jennifer Grey (Dirty Dancing) o Will Sharpe (The White Lotus). A Real Pain, cuyo guion fue premiado en Sundance, parte de la experiencia personal de Eisenberg: dos primos cuya abuela huyó de Polonia tras el ascenso de los nazis viajan a Varsovia para realizar un tour turístico para judíos o familiares de las víctimas del Holocausto. La película propone una reflexión sobre la banalización del pasado y la memoria de un lugar convertido hoy en un museo repleto de turistas. Walt Disney Studios Motion Picture Spain distribuye la película.

Blue Sun Palace, Premio de la Crítica de la Semana de la Crítica de Cannes, es el brillante y prometedor primer largometraje de Constance Tsang, con un triángulo amoroso accidental marcado por un trágico suceso, en el que dos mejores amigas que viven en la comunidad china de Nueva York y trabajan en el salón de masajes que da título al film mantienen una relación por separado con el mismo hombre casado. La película, una hermosa reflexión sobre la ausencia, el duelo y la necesidad humana de conexión, está protagonizada por el actor y director taiwanés Lee Kang Sheng (El sabor de la sandía), habitual de las películas de Tsai Ming-Liang. Atalante Cinema distribuye el largometraje en España.

En Alquimias compite Invention, de Courtney Stephens, una de las 25 nuevas caras del cine independiente para la revista Filmmaker, con Callie Hernández (The Flight Attendant), premio a la mejor actriz de la sección Cineastas del Presente de Locarno, como protagonista y coguionista. Tras la muerte de su padre, un hombre charlatán, excéntrico y conspiranoico, la protagonista hereda su patente de un dispositivo experimental que supuestamente produce una curación electromagnética.

Retrospectiva Nathan Silver

Considerado un maestro modernista del melodrama, el escritor, productor y director neoyorkino Nathan Silver, graduado por la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York en 2005, aborda en sus películas profundos estudios de los protagonistas, muchos de ellos en los márgenes de la sociedad, que viven momentos existenciales complejos. Silver ha escrito y producido cinco cortometrajes y nueve largometrajes.

Seminci ofrecerá el estreno en España de Between the Temples (2023), su último film hasta la fecha y que representa un salto evolutivo en su carrera. Protagonizada por Jason Schwartzman(Gran Hotel Budapest, Asteroid City), Carol Kane (The Sisters Brothers, La princesa prometida) y Dolly de Leon (El triángulo de la tristeza, Ghostlight), en esta comedia un cantor de sinagoga atraviesa una profunda crisis de fe cuando su profesora de música de la escuela primaria regresa a su vida como su estudiante adulta de Bat Mitzvah. Sony Pictures España distribuye la película.

El ciclo incluye sus películas Soft in the Head (2013), una vuelta de tuerca a las películas románticas con personajes envueltos en grandes incertidumbres; Uncertain Terms (2014), que transcurre en un casa de acogida para adolescentes embarazadas en medio del bosque; Stinking Heaven (2015), ambientada en una comunidad para ex adictos en el que sus miembros afrontan sus traumas mientras se filman, y The Great Pretender (2018), donde la línea entre la ficción y la realidad se difumina cuando una directora de teatro estrena una obra basada en su historia de amor, que se solapa con el romance de los dos protagonistas del espectáculo.