El senador socialista Fran Díaz pide su comparecencia a petición propia en las Cortes regionales

El senador socialista por Castilla y León Fran Díaz ha registrado en las Cortes regionales su solicitud de comparecencia, a petición propia, para dar cuenta de su actividad durante los cinco años que lleva en el cargo, así como de las propuestas que ha hecho en el Senado en defensa de los intereses de Castilla y León.

Así lo ha señalado el propio Fran Díaz y el secretario general del PSOECyL y portavoz en el Parlamento autonómico, Luis Tudanca, quien ha destacado la “clara voluntad de fortalecer la democracia” con este ejercicio de transparencia para mejorar los niveles de control parlamentario, al tiempo que ha confiado en que hagan lo propio también los otros dos senadores, por parte del PP, Javier Maroto y Vidal Galicia.

Precisamente, ha recordado que Maroto, alavés que fue empadronado en un pueblo de Segovia antes de ser designado, no ha dado ni una sola explicación de su acción, es más, ha ironizado, no sabe ni que Castilla y León tiene nueve provincias y no ocho como aseguró en una ocasión.

Por eso, ha contrapuesto este ejercicio de transparencia con lo que está ocurriendo en el Parlamento de Castilla y León donde se ha restringido la labor de oposición al PSOE al reducirle el número de interpelaciones a pesar de la ruptura del Gobierno entre PP y Vox que ha dejado un ejecutivo “en minoría, débil, fragmentado y aún en manos de la extrema derecha”.

La cuestión es que en Castilla y León se debería hablar de vivienda, de emancipación juvenil o de Formación Profesional, cuestiones sobre las que sí se está ocupando el Gobierno de España que, por ejemplo, ha vuelto a conceder 44 millones de euros adicionales para invertir en Formación Profesional.

Por eso, ha confiado en que se hable de estos asuntos en la comparecencia de Díaz, quien ha destacado dentro de su labor en el Senado varias propuestas relacionadas con el SERLA y la violación de los derechos de los trabajadores o contra los ataques por parte de la extrema derecha a la Universidad de Salamanca.