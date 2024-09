Shooting Locations Marketplace duplica la participación de destinos internacionales

Shooting Locations Marketplace, el evento para rodajes de la industria audiovisual, contará este año con la participación de más de 50 destinos de rodajes, de los cuales 19 son internacionales. Asistirán también empresas de servicios auxiliares de España, Estonia, Portugal y Jordania; cadenas hoteleras abiertas a rodajes y asociaciones profesionales de ámbito nacional, británico, europeo y mundial.

Shooting Locations Marketplace celebrará su cuarta edición los días 15 y 16 de octubre próximos en Valladolid. Está organizado por Feria de Valladolid y Spain Film Commission y cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid.

La tendencia ascendente registrada en 2023 se consolida este año, especialmente en el ámbito internacional, con la incorporación de países como Austria, Grecia, Italia, Países Bajos, Lituania o Portugal.

Durante esas dos jornadas, profesionales de más de 20 países se darán cita en la Feria de Valladolid para hablar sobre localizaciones de rodaje, incentivos fiscales, sostenibilidad, desarrollo de la industria, etc.

Los destinos, las film commissions y empresas privadas, podrán reunirse con 68 localizadores, productores y directores creativos procedentes de 13 países. La mayoría de ellos, 49, asistirán por primera vez a Shooting Locations Marketplace. Una de las novedades de este año es la incorporación de un nuevo perfil profesional, el del director creativo, una figura que aporta contexto y complementa la información facilitada por el localizador.

La participación de estos profesionales es fruto del acuerdo de colaboración suscrito con la asociación británica de productores creativos (British Film Designers Guild). De este modo se amplían los perfiles profesionales decisores con quienes los destinos podrán reunirse y presentarles sus propuestas para albergar rodajes: localizadores, productores ejecutivos y directores creativos. El 70 por ciento de los “compradores” procede de Estados Unidos y Gran Bretaña, los dos principales mercados de la industria audiovisual occidental.

La lista de países de origen incluye además Sudáfrica, Bélgica, Serbia, Canadá, Países Bajos, Italia, Polonia, Finlandia, Dinamarca, Alemania y España.

En las biografías de estos visitantes aparecen nombres como HBO/MAX, Warner Bros. Discovery, Netflix, Apple TV, Amanzon, Sony, Babelsberg, Steven Spielberg, Terrence Malick, Martin Scorsese, Wes Anderson, premios Emmy, Michael Keaton, Patrick Dempsey, Alessandro Borghi, Rosario Dawson, Maggie Gyllenhaal, Taron Egerton, Mark Wahlberg, Mr. and Mrs. Smith, The Bride, American Horror Stories, Kaos, Ferrari, The Matrix, 4, Top Gun: Maverick o El caballero de los siete reinos.

El director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, se ha referido a “las buenas perspectivas con las que se presenta Shooting Locations Marketplace. Los buenos resultados de las tres ediciones anteriores hacen posible este crecimiento. Es un proyecto creado en Feria de Valladolid, novedoso, que es una realidad gracias al apoyo de socios imprescindibles como Spain Film Commission e instituciones como la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid. Este evento ayuda al posicionamiento de nuestro territorio como destino de rodajes y nos sitúa en la agenda internacional de los profesionales del sector”.

El presidente del Comité Ejecutivo de la Feria de Valladolid, Víctor Caramanzana, recordó que Shooting Locations Marketplace “nació con vocación global, con el objetivo de reunir a profesionales de la industria audiovisual de cualquier lugar del mundo y creo que estamos en la buena dirección. Contar con representantes de más de 20 países es un éxito y un aliciente para el futuro”.

Juan Manuel Guimeráns, secretario general en funciones de Spain Film Commission, se ha referido a la celebración del Shooting Locations Marketplace como "el evento más importante en su género en toda Europa, tal y como lo refleja el nivel y el volumen de asistentes internacionales y el apoyo de la inmensa mayoría de las Film Commision”. Además, ha trasladado el agradecimiento de la Spain Film Commission tanto a las instituciones locales como a la Feria de Valladolid, por "su implicación en un evento que, para nosotros, es uno de los más importantes que organizamos cada año como entidad".

La directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, Inmaculada Martínez, ha destacado “el buen momento que vive Castilla y León a nivel de rodajes cinematográficos, tanto en las ciudades como en el ámbito rural y cómo desde la Junta somos conscientes de la importancia de la promoción de nuestra Comunidad para seguir atrayendo productoras y rodajes”. En este sentido ha valorado “muy positivamente la participación en eventos especializados como el Shooting Locations Marketplace que, con tan solo tres ediciones celebradas, se está consolidando como uno de los encuentros profesionales del sector audiovisual más importantes a nivel internacional”.

La concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, puso de manifiesto que “Valladolid se está consolidando en la industria audiovisual como un destino de rodajes, pero sobre todo como una ciudad amiga del mundo audiovisual. Este tipo de eventos nos posiciona a un nivel altísimo porque son exclusivos de una industria muy potente a nivel internacional, pero, además, suma a ese gran concepto de marca de ciudad como ciudad de cine”, además, la concejala destacó la importancia de los eventos exclusivos y diferenciadores, “no tiene que ver con el tamaño del evento, en este caso es su particularidad y diferenciación, no hay un evento así en España”.

En cuanto a la presencia empresarial, este año repiten dos cadenas hoteleras, THB y Blau, que suman 23 establecimientos en diferentes puntos de España. A ello se suman diez compañías que prestan servicios a los rodajes, seis españolas y cuatro procedentes de Jordania, Estonia y Portugal.

Shooting Locations Marketplace mantiene acuerdos de colaboración también con las principales asociaciones profesionales y medios especializados: la asociación internacional de localizadores (Association of Film Commissioners International), European Film Commission Network (EUFCN), la ya citada British Film Designers Guild, Location Manager and Location Scout y Profilm.

Viajes a futuros escenarios

Las entrevistas celebradas en la Feria de Valladolid durante los días 15 y 16 tendrán continuidad en las siguientes jornadas con las visitas que los localizadores internacionales realizarán a diferentes territorios para conocer los escenarios para sus proyectos futuros.

Castilla y León, Bilbao, Ibiza, Andalucía, Comunitat Valenciana y Canarias son los destinos de esos viajes en los que descubrirán ciudades, espacios naturales o estudios de grabación susceptibles de acoger sus próximas producciones.

Rodajes internacionales en España

Los 37 rodajes internacionales realizados en España durante 2023 aportaron una inversión directa de 197,5 millones de euros, según el informe elaborado por Profilm, la asociación que agrupa al 90 por ciento de la producción audiovisual internacional. Generaron 10.000 contratos de trabajo y 21,7 millones de ingresos para la Seguridad Social.

Alquiler de equipos y alojamientos representan las mayores partidas del gasto, con 17,6 y 17,4 millones de euros, respectivamente. Otros conceptos relevantes con la construcción de decorados (12 millones), servicios de las empresas auxiliares (11 millones), viajes y transportes (9 millones y localizaciones (8,3 millones).

375 largometrajes producidos en España

En España se produjeron en 2023 un total de 375 largometrajes, de los cuales 77 son coproducciones con otros países, según el anuario del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura. La mayoría fueron documentales (176) y películas de ficción (173); además se produjeron 556 cortometrajes.

El informe refleja también la evolución en el número de productoras registradas en España, 553 el pasado año frente a las 267 de 2013. Madrid y Cataluña aglutinan al 54 por ciento de estas empresas. Andalucía se sitúa en tercer lugar con 67 y País Vasco en cuarto, con 40; Castilla y León contaba con siete productoras.