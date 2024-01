El socialista José Luis Mateos asistirá a la manifestación para demandar al Gobierno más trenes para Salamanca

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, manifestó este jueves, en referencia a la concentración señalada para el próximo 21 de enero en defensa de las comunicaciones ferroviarias de la provincia, que “hay que ser reivindicativo siempre, gobierne quien gobierne”.

“Yo lo he dicho en privado y en público que iba a ir a la concentración. Es algo en lo que yo, personalmente, he tenido una actitud reivindicativa a favor de la ciudad. Hay que plantearlo en esos términos, no es en contra de nadie, sino a favor de Salamanca”, reflexionó Mateos en el Colegio Arzobispo Fonseca durante el desayuno informativo convocado por el portavoz municipal, en referencia a una cuestión que, tras el comunicado emitido ayer por la Ejecutiva Provincial, enfrenta a los socialistas salmantinos con Renfe y con el Ministerio de Transportes, de su color político, ahora encabezado por el vallisoletano Óscar Puente.

Además, criticó la postura del alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, quien lideró la firma de un manifiesto a favor de las comunicaciones ferroviarias de Salamanca y, especialmente, la devolución de la cuarta frecuencia del tren rápido a Madrid tras la pandemia. “Le he ofrecido a Carbayo la posibilidad de ir juntos, y que fuéramos en las reuniones de la plataforma para que ese compromiso fuera factible y visible. Y nunca se nos ha convocado. Se lo dije antes, incluso, de las municipales. Y él ha decidido excluirnos”, lamentó.

No obstante, Mateos defendió la postura de la Ejecutiva, expresada ayer y recordó que él ya se había manifestado en este sentido en reiteradas ocasiones. “El comunicado del PSOE refuerza la posición del Grupo Municipal, que la hemos mantenido permanentemente. Hay que ser reivindicativo siempre, con independencia de quién gobierne. Esto se le olvida a alguno. Carbayo no va a las mareas blanca, no estuvo con los vecinos de Prosperidad en la reclamación del centro de salud, pero aquí tiene un papel protagonista. El PSOE, sin embargo, estará siempre que hay que defender a los salmantinos”, matizó.

Preguntado por los medios de comunicación acerca de si la demora en la devolución de la cuarta frecuencia puede ser un tema político, habida cuenta de que en Salamanca tanto el Ayuntamiento como la Diputación además de la Junta de Castilla y León están en manos del PP, Mateos, quien en un principio esquivó la respuesta, sí acabó opinando que, desde su punto de vista, no es así. “Sinceramente, lo desconozco. Quienes llevan la interlocución son los parlamentarios nacionales. Pero no lo creo. Y ese discurso, utilizado por el Partido Popular, no lo comparto. Por ejemplo, en el tema de fondos europeos hace poco el Ministerio emitió un comunicado y el Ayuntamiento de Salamanca estaba entre las instituciones que más habían conseguido, con lo cual, no parece que haya motivos políticos”, concluyó.

Sobre la disonancia de criterio respecto al Ejecutivo central, el portavoz municipal socialista quiso quitarle hierro al asunto y aplicar un patina de normalidad en el fondo de la cuestión. “No es la primera ve que puede haber posturas diferentes entre el partido y el gobierno. Es que se tiende a confundir el partido con el Gobierno, especialmente aquí, y eso es porque el PP hace un uso partidista de las instituciones. Pero el PSOE de Salamanca no puede hacer otra cosas que ser coherente con lo que hemos defendido, reivindicar gobierne quien gobierne. Otra cosa es que el Gobierno, que tiene más información, tiene que gobernar un país entero”, afirmó.

Por otro lado, reconoció no haber tenido ocasión de hablar con el ministro Óscar Puente. “Es una cosa que le corresponde a los parlamentarios nacionales. Sé que se ha hecho interlocución, lo que desconozco es el contenido. Sería muy atrevido por mi parte hablar por otro que sí han participado en esas conversaciones”, comentó, descartando, en cualquier caso, un “tirón de orejas” por parte del aparato.

“Yo si pertenezco al PSOE es porque no somos una secta. En mi partido hay libertad. A mí jamás se me ha prohibido nada. Y en este caso, no hay razones para que eso suceda. Es muy lógico y coherente que haya posturas diferentes. Nosotros lo que queremos es que a Salamanca le vaya mejor. Lo que hay que responder es por qué el Partido Popular ha querido excluirnos porque el pluralismo político es un valor superior en la Constitución Española, que luego tanto defienden dándose golpes en el pecho”, sentenció.