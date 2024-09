“SOLE” consigue el Premio del Público en el Festival de Cine de Madrid

Los espectadores de la 33.ª edición del Festival de Cine de Madrid-PNR han valorado muy positivamente “SOLE”, la última película del director Pedro Estepa Menéndez. Y lo han hecho otorgando uno de los galardones más importantes del certamen madrileño: el Premio del Público.

El Festival de Cine de Madrid-PNR, calificador para los Premios Goya, eligió el cortometraje “SOLE” para competir en su Sección Oficial. Por ello, el pasado martes, 17 de septiembre, se proyectó en la Sala Berlanga donde acudió el director junto a la productora, Elena Ferrándiz Sanz, y la actriz protagonista, Christina Rapado, para presentarlo ante un cine abarrotado por un público heterogéneo.

“Estamos muy contentos por recibir este premio para nuestro cortometraje SOLE. Quiero agradecérselo al público que asistió y que disfrutó de esta historia en pantalla grande. Aprovecho para dar las gracias a todas las personas que confiaron en nosotros y nos apoyaron desde el principio, mecenas y patrocinadores. Me causa especial ilusión recibir el premio de uno de los festivales a los que más cariño tengo, ya que soy socio de la Plataforma Nuevos Realizadores -asociación que organiza el certamen- desde hace unos cuantos años y en el que he estrenado varios cortometrajes” confiesa su director Pedro Estepa. Y añade: “Los premios contribuyen a dar visibilidad y espero que este reconocimiento, para todo el equipo, sirva para poner el foco en la dura realidad en la que viven uno de cada cuatro jóvenes en nuestro país: la soledad no deseada”.

El cortometraje “SOLE” está protagonizado por Christina Rapado, Antonio Resines, Javier Losán junto a Ana del Arco, Nicolás Gaude y Abel Santiesteban. Se trata de una producción de Elena Ferrándiz Sanz, de öctubremente.

“Queremos que el público disfrute con Sole, que la acompañe de principio a fin, que se ría, que se deje llevar por su personalidad bipolar y que llore con ella. Y lo queremos conseguir con un drama con toques irónicos y descabellados asemejándose a películas de Pedro Almodóvar o de Álex de la Iglesia. Un ambiente castizo y personajes reconocidos por todos en situaciones incómodas y surrealistas”, afirma su director, Pedro Estepa.

“SOLE" no solo muestra la historia de una mujer. Por desgracia, es el reflejo de la situación en la que viven miles de personas. En esta película tratamos un asunto de gran actualidad: la soledad no deseada. Combatir este problema social requiere de una toma de conciencia y una implicación activa del conjunto de la sociedad. Nuestra intención con SOLE es acercar esta realidad al público general”, explica su productora Elena Ferrándiz.

El cortometraje SOLE ha obtenido distintas selecciones en festivales de cine nacionales e internacionales. Su estreno fue en la 37.ª Semana de Cine de Medina del Campo y ha estado presente en las secciones oficiales del Festival Internacional de Cine de Comedia de Cuenca, del Blanes Costa Brava International Film Festival, del Cinemart – Festival Internacional de Curtmetratges de Pineda de Mar, del Festival de Cortometrajes de Rodinia, del Festival de Cortos de Carabanchel, del Ponme un corto, del Mirades Fest, del CinemAjalvir y del Certamen Audiovisual de Cabra y del International Short Film Festival Detmold.