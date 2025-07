Suárez-Quiñones apuesta por aportar “seguridad” al mercado del alquiler y descarta la intervención de precios

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, manifestó hoy la apuesta de la Junta de Castilla y León por aportar “seguridad” al mercado de la vivienda de alquiler y descartó aplicar medidas de intervención de precios, como sugieren los sindicatos, tras la publicación hoy de la resolución de las ayudas correspondientes al ejercicio 2024.

Al respecto de estas ayudas, el consejero recordó que cuando él accedió al cargo, en 2015, el presupuesto para el año anterior, 2014, era de 2,9 millones de euros, por los 49 millones de la actual convocatoria. “La diferencia en el compromiso de la Junta es abismal”, refirió Suárez-Quiñones, quien recalcó que todos los avances en este ámbito producidos durante los últimos años se han negociado, precisamente, en el ámbito del diálogo social.

“Dar seguridad significa evitar legislaciones como la que tiene en marcha el Gobierno de España, que dificulta la recuperación de la posesión cuando se ocupa una vivienda, y no estamos en absoluto de acuerdo, no compartimos en absoluto todas las medidas de intervención en precios porque, en definitiva, lo que hace es retraer al propietario la puesta en alquiler de su vivienda. Buscamos el fomento, buscamos la seguridad”, refirió el consejero, en declaraciones recogidas por Ical antes de su intervención en un foro organizado por la Gaceta de Salamanca.

Las ayudas de la Junta, explicó, aportan seguridad porque el arrendatario tiene que pagar la renta por vía bancaria. “Si no lo hace, no va a recibir las ayudas y, por tanto, un propietario que tiene una vivienda de un inquilino que reciba ayudas de la Junta de Castilla y León sabe que es un inquilino seguro, es un inquilino que paga su renta y si no, no va a tener esas ayudas”, recalcó.

Por tanto, lo calificó como un “ejemplo” de las medidas de fomento que implementa la Junta, “no por la vía de la imposición, ni por la vía de las limitaciones de derechos, sino de la protección del inquilino, la protección del mercado y la protección del propietario”. “En definitiva, una política totalmente distinta a la política del gobierno de España, la ley de vivienda que rechazamos donde están haciendo numerosos mecanismos de intervención y de limitación de derechos que creemos que no es el camino”, zanjó este respecto.

Medidas en sostenibilidad

Por otra parte, el consejero destacó las actuaciones llevadas a cabo por la Junta en materia de sostenibilidad, motivo del foro, en pro de “un futuro mejor” para Castilla y León, mediante “inversiones y obras” que van mas allá de “un eslogan o una frase” y que se distribuyen, no solo en el ámbito de la vivienda, sino en materia de residuos, abastecimiento de agua, digitalización de procesos, aprovechamiento de recursos orgánicos biológicos y eficiencia energética en general.

“Pongo de manifiesto el compromiso de la Junta de Castilla y León con la sostenibilidad, con la sostenibilidad de la Comunidad y la provincia. Y esto no son palabras simplemente teóricas, son inversiones y actuaciones reales, como la red de calor de Salamanca que ya ha desplegado”, ejemplificando, recordando, asimismo, la gratuidad del transporte público o la rehabilitación del parque de viviendas de alquiler con mejoras energéticas.