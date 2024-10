Suárez-Quiñones insta al Gobierno a copiar las "recetas" de Castilla y León en materia de vivienda

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, instó hoy al Gobierno de España a copiar las “recetas” de la Junta de Castilla y León en materia de vivienda. Así lo trasladó antes de participar en la Conferencia Sectorial, que reúne a comunidad y el Ministerio de Vivienda, para abordar dos grandes temas, el próximo Plan Estatal de Vivienda y el llamado Bono Alquiler Joven.

La reunión se produce después de que la ministra, Isabel Rodríguez, se refiriera a las autonomías “insumisas”, a las que recordó que si no aplican la Ley de Vivienda podrían quedarse sin los fondos estatales dedicados a esta materia. “No aplicamos la declaración de zonas tensionadas porque la propia ley permite no hacerlo”, aclaró el consejero Suárez-Quiñones, que explicó sobre esta cuestión que tanto el Gobierno de Castilla y León como los Ejecutivos de otras comunidades, no están aplicando esa parte de la normativa porque consideran “que las políticas de limitación de precios producen el efecto contrario de lo que se pretende y acaban limitando la oferta y subiendo los precios”.

En ese sentido, recomendó al Ministerio “que se asome a las políticas de vivienda de la Junta y de los Gobiernos del Partido Popular porque tenemos un conjunto de recetas que están funcionando”. “Son un conjunto de recetas que sí tienen un éxito importante, no como las políticas fracasadas de intervención del Gobierno”, subrayó. “Esta Conferencia Sectorial viene precedida de la tensión que ha introducido en el debate la ministra al atacar a las comunidades autónomas”, lamentó el consejero, que recordó que la competencia en materia de Vivienda es de las autonomías, por lo que “si el Gobierno quiere ejercer esa competencia o aportar a esa competencia tiene que ser bajo el entendimiento, el consenso y la concordia con las comunidades, y no bajo el ataque y la amenaza que es lo que ha presidido la antesala de esta reunión”.

En cuanto al reparto de los fondos del llamado Bono Alquiler Joven, que es uno de los temas que se va a tratar en la Sectorial, el representante de la Junta recordó que se creó “sin ningún tipo de consenso" con las comunidades autónomas, que ya tenían, recordó, unas ayudas propias al alquiler, y “sin presupuesto”. Una falta de fondos que según denunció en Castilla y León ha significado que “tres de cada cuatro jóvenes no tuvieran presupuesto del Gobierno de España para recibir esas ayudas”.

Este problema, según Suárez-Quiñones, se va a agudizar ya que según la documentación técnica enviada por el Ministerio “para este año nos van a dar la mitad a Castilla y León”. “Si el año pasado fueron 21 millones, este año son diez millones. O sea, que si el año pasado dejó el Gobierno de España a tres de cada cuatro jóvenes sin ayudas del bono alquiler joven, este año va a ser peor”, denunció.

“Frente a esto tenemos las políticas de la Junta de Castilla y León en las que el alquiler llega a todos, a los jóvenes y a los no jóvenes”, expuso antes de señalar que hace apenas unas semana el Gobierno regional ha resuelto una convocatoria de ayudas por un valor de 40,6 millones de euros. “Es el ejemplo que tiene que tomar el Gobierno España”, subrayó. Además, en este sentido, hizo hincapié en que el Gobierno “tendría que haber coordinado su ayuda con las comunidades autónomas”. “Y si lo hace por su cuenta y unilateralmente, que es la característica de este de Gobierno, que lo haga con dinero suficiente”, enfatizó.