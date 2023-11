Sylvia García: “Para que el servicio del Ave funcione es necesaria la implicación de las diferentes administraciones”

Falta de asientos, escasa disponibilidad de aparcamiento, largas colas para entrar en la estación y baja frecuencia en los trenes, son algunas de las demandas que los usuarios del Ave de la estación Segovia-Guiomar hacen a Renfe, Adif y al Ayuntamiento de la localidad. Administraciones con las que representantes de la plataforma de usuarios del Ave han mantenido encuentros y contactos para paliar los principales problemas a los que se enfrentan al utilizar este servicio. La portavoz de la plataforma, Sylvia García, desgrana en esta entrevista a Ical, las reivindicaciones de este colectivo, y exige la implicación de las diferentes administraciones para solventar los problemas.

¿Cuándo empieza la movilización por parte de los usuarios segovianos del Ave?

Surge aproximadamente hace cuatro años, cuando en el Ayuntamiento de Valladolid se presentó una moción solicitando que el tren de las 7 de la mañana que paraba en Segovia, dejara de hacerlo, porque iba lleno. Entonces, ese tren lo utilizamos habitualmente unas 350 de Segovia y llevaba aproximadamente a unos 480 usuarios, siendo la mayoría de Segovia. No es un problema de que fuese lleno porque lo llenaran los usuarios de Valladolid, sino que lo llenábamos entre Segovia y Valladolid. A mi me lo dijeron en el andén y me pareció surrealista porque es un tren que lo cogíamos mucha gente. Por ello, se creó un grupo de WhatsApp al que me uní y, al rebasar el número de usuarios de este grupo, se abrió una cuenta de Telegram en el que actualmente estamos 680 personas. A medida que la gente se va enterando se van integrando más personas.

¿Cuál es la situación actual de los viajeros de Avant?

El problema fundamental al que se enfrentan los usuarios de Avant son los precios actuales que tenemos. Antes de la pandemia ir y venir a Madrid costaba unos 230 euros, y ahora ese mismo abono cuesta 63 euros. Por ello, ha aumentado el uso del tren por parte de los viajeros. Además, este año hay muchos estudiantes que han empezado a usar el tren para no irse a vivir a Madrid y no se han preparado ni los trenes ni la estación de Segovia-Guiomar para este aumento de usuarios, algo para lo que es necesaria la implicación de las diferentes administraciones.

¿Cuáles son las principales demandas de los usuarios?

Tenemos muchas demandas, unas que dependen de Renfe, otras de Adif y otras del Ayuntamiento. A Renfe y, por ende, a la delegada del Gobierno, al Ministerio de Transporte y Movilidad y a la subdelegada del Gobierno en Segovia le pedimos que presione a Renfe para que incremente las plazas habilitadas. En febrero, por un error informático, tuvimos acceso a todas las plazas de los trenes Ave, Alvia e Intercity que tenemos vetadas por ser usuarios de Avant. Aunque pensábamos que era un logro esta posibilidad de formalización de billetes con nuestros abonos en el resto de trenes, que van prácticamente vacíos, Renfe declaró que había sido un error informático. Es algo que reivindicamos desde que nació la Plataforma, pidiendo tener acceso a esos trenes que van con plazas vacías, en el mismo día con nuestros abonos. Además, la aplicación y la página web están caídas en muchas ocasiones, y son francamente mejorables.

¿Y en cuanto a Adif?

Conseguimos gracias a la anterior alcaldesa y a la delegada del Gobierno el segundo escáner, ya que vivíamos situaciones como en pleno invierno tener una cola por fuera de la estación Segovia-Guiomar y, ahora, el acceso es mucho más rápido. Sin embargo, surgen otros problemas como el del parking, habiendo una lista de espera de 250 personas para conseguir una plaza de aparcamiento. Adif ya es conocedor de la situación y ha dicho que asume sus competencias de ampliación del parking, pero visto la situación política en la que nos encontramos, podemos irnos a dos años vista.

¿Qué otros problemas genera el aparcamiento?

Antes se aparcaba de forma libre en lo que llamamos nosotros ‘las tierras’, hasta que en noviembre de 2022 uno de los dueños de las parcelas, terrenos rústicos, decidió vallarla y decir que estaba prohibido el acceso. En ese momento, a través del delegado de la Junta de Castilla y León, conseguimos que se permitiera aparcar en ‘la vía de Juarrillos’, una alternativa que no ha solucionado la situación. Por eso, otra cosa que pedimos a Adif es que haga una reordenación del tráfico, porque esta estación estaba pensada para unos 300 viajeros y, ahora, calculamos que a diario seremos unos 3.500 usuarios. Por su parte, para zona de carga y descarga de pasajeros solo hay una plaza, por lo que las personas paran en zonas donde no se les está permitido y esto limita el tiempo de aparcamiento del resto de usuarios y llegar a la hora que sale el tren. Cuando hemos tenido la última reunión con el Ayuntamiento, el alcalde nos ha dicho que espera poder poner una solución alternativa a este problema, con la construcción de algún tipo de explanada hasta que Adif haga el parking.

Entonces, ¿se ha mantenido contacto con el Ayuntamiento de Segovia?

La semana pasada nos reunimos con el actual equipo de gobierno y, como conocía de cerca nuestros problemas, durante el encuentro pedimos mejoras en el acceso de entrada a la estación para poder acceder desde la rotonda de El Pastor a la rotonda de Campos de Castilla. Esto haría que dejásemos de pasar por la carretera general y evitar el tráfico. Desde el Consistorio, nos han dicho que muy probablemente exista una partida para realizar el proyecto de este vial en los presupuestos de enero de 2024.

Y, por último, ¿se han visto resultados tras estos encuentros?

Sí, hemos conseguido cosas como la puesta en marcha del segundo escáner por parte de Adif. Además, respecto al tema de autobuses, ya se ha seleccionado a una persona del Ayuntamiento para que contacte con una compañera de la plataforma que hace uso de este servicio para ver cómo mejorar las frecuencias. Sin embargo, hasta el día en que veamos una partida presupuestaria destinada a llevar a cabo el proyecto del vial, no diré que lo hemos conseguido. Al igual que cuando Renfe saque un comunicado de prensa en el que exponga que nos da acceso a las denominadas ‘plazas sinergiadas’, que nos pone un tren madrugador que llevamos reclamando cuatro años para que salga o pase por Segovia a las 6.30 o 6.40 horas y estar en Madrid a las 7.00 horas, y que amplía los tramos del mediodía, diré que hemos conseguido algo.