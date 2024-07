Un total de 24 obras de creadores de Italia, Portugal, México, Cuba, Israel, Rusia, España, Taiwán, Francia y Grecia en el 23 Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York

Un total de 24 espectáculos de creadores provenientes de Alemania, Italia, Rusia, Francia, Grecia, España, Israel, Taiwán, Cuba, Portugal y México participan en el 23 Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York, cuyo programa de representaciones arrancó el pasado 8 de julio con el ciclo 'Danza en el Camino' y se extenderá́ hasta el próximo viernes 26 de julio. El festival, uno de los certámenes más prestigiosos del país y el que mayor cuantía económica destina a premios —61.000 euros repartidos en las diferentes secciones—, constituye una plataforma de proyección para nuevos creadores y coreógrafos emergentes de todo el mundo.

Danza en espacios urbanos

El Certamen continúa apostando, un año más, por los espectáculos diseñados para espacios no convencionales. Piezas que pueden disfrutarse en las secciones ‘Danza en el Camino’ y ‘Bailando con piedras’. La primera de ellas lleva la creación coreográfica a 15 localidades de Castilla y León, Galicia, Aragón y País Vasco en un recorrido que arrancó en Canfranc (Huesca) el 8 de julio y finaliza el día 22 en los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca de Burgos. Las piezas seleccionadas son Diva, un solo que firma el coreógrafo italiano Giovanni Insaudo, Nakama, un trabajo de los creadores cubanos Miguel Álvarez y Javier Peláez, Tulio, componentes del colectivo afincado en Barcelona The Concept Cía; y Entre pasos y encuentros, del dúo formado por Carlos Aller y Cecilia Bartolino.

Por su parte, ‘Bailando con Piedras’ se celebrará el martes 23 de julio en la Llana de Afuera de la capital burgalesa, que servirá́ de escenario para la representación de las seis obras seleccionadas, cuyo motor principal es el uso del espacio abierto y la cercanía con el espectador. Se trata de Drauma, propuesta de la portuguesa Paulina Espinosa y la mexicana Mariana Oliveira; Honest del bailarín y coreógrafo valenciano Kiko López; Revelación, coreografía del artista cubano Lázaro Alejandro Batista; En Cuclillas, creada por Antonio León, Paloma Ramos, Marta Reguera e Isaac Suárez, que conforman el colectivo andaluz de danza Premohs; Flowerheads, pieza de danza contemporánea que el coreógrafo Elías Aguirre trae al Certamen, y Pan y rosas, de la bailarina formada en danzas urbanas, flamenco y danza contemporánea Tina Martí́.

El Teatro Principal se cita con la danza contemporánea y urbana

Quince espectáculos firmados por creadores emergentes de España, Alemania, Italia, Rusia, Francia, Grecia, Israel y Taiwán conforman en esta edición la categoría ‘Danza en el Teatro’, que vuelve a reunir piezas de danza contemporánea y urbana en una única competición. El miércoles 24 de julio se celebrará la primera semifinal, en la que los espectadores podrán disfrutar de la puesta en escena de los espectáculos We Shall in the Place Where is No Darkness, de los italianos Selene Martello y Dario Wilmington, integrantes de la Tired Eyed

Company; The Falling Man, una exploración de las ideas que plantean la coreógrafa catalana Roser Tutusaus y el israelí Tom Weksler; Burders os Being, del italiano Alessio Damiani; Still Life with Dead Pheasant, del también italiano Valerio Zaffalon; Adverso, a cargo de la cubana Lisvet Barcia; Between The Walls, que firma el creador ruso Ildar Tagirov; Kowaw, obra con la que los taiwaneses Szu Shih Min y Hsin-Hsuan Yu desembarcan en el Teatro Principal, y Hà-bi-tus, de Alessandra Ruggeri.

El jueves 25, el Teatro Principal de Burgos acogerá́ la segunda semifinal con la representación de siete producciones a concurso. Se trata de After All, de la francesa Manon Mafrici y el italiano Pasquale Fortunato; The Old Man, de la italiana Linda Pasquini; Tender Skin, propuesta del catalán Albert Garrell; Panopticon, de la coreógrafa y bailarina griega Tarantism; Bio · Me, de la vasca Tamara Arruti; Dream a Little Dream of We, obra de la francesa Tamara Fernando, y Bruciare (To Burn), del italiano Adriano Bolognino. Será el viernes 26 cuando tenga lugar la final de esta competición.

Otras propuestas

La programación del Certamen se completa con las dos secciones que el Certamen dedica al arte urbano. Una de ellas es ‘Burgos T-Mueve’, el concurso de coreografías grabadas con teléfonos móviles dirigido a jóvenes bailarines y coreógrafos mayores de 14 años que graben sus propuestas de cualquier modalidad o disciplina de danza y cuyo ganador se dará́ a conocer el 23 de julio. A efectos de las votaciones del publico se computarán los ‘me gusta’ recibidos en Instagram o Facebook hasta el 19 de julio.

Por otro lado, el argentino Guido Palmadessa es en esta edición el artista invitado de la sección ‘Street-Art Muralismo’. El bonaerense realizará un mural de grandes dimensiones en la fachada ubicada en la calle Hortelanos de la capital burgalesa entre los días 22 y 26 de julio.

En paralelo, la Llana de Afuera acogerá́ el lunes 22 un conjunto de talleres y actividades en torno a los nuevos lenguajes urbanos bajo el titulo ‘Moving Spaces’. Las propuestas arrancaran a las 18.00 horas con un taller de Hip-hop que impartirá́ un componente del colectivo Premohs. Ya a las 19.00 horas, será́ el turno de la BUrban Battle 1 Vs 1 All Styles, que estará́ animada por el Dj Tito the Kid y la speaker Letysb y que contará como jueces con los integrantes de la Cía Fresas con Nata y del colectivo Premohs. Como cierre, los espectadores podrán subirse al escenario para compartir con sus coreografías de danza urbana y la compañía H3B presentará su ultimo trabajo.

Premios

La vigésimo tercera edición de la cita burgalesa está formada por cinco competiciones en las que los participantes podrán recibir más de 60.000 euros en premios. Las piezas que conforman ‘Danza en el Teatro’ optaran a un total de 27.000 euros en galardones divididos en siete premios (el primero dotado con 9.000 euros, el segundo con 6.000, el tercero con 4.000 y el cuarto y quinto con 3.000 y 2.000 euros, respectivamente). Además, la sección cuenta con el Premio JCDCYL, dotado con 2.000 euros y destinado a dos creadores cuyas obras formaran parte de la gira de la Joven Compañía de Danza de Castilla y León, y con el del Publico, valorado en 1.000 y otorgado por los espectadores.

Por su parte, ‘Danza en el Camino’ reparte 24.000 euros en galardones. Cada coreografía seleccionada percibe 3.000 euros por su participación y, adicionalmente, por votación popular, puede optar a 7.000, 5.000 o 3.000 euros. Otros 6.000 euros podrán conseguir las piezas incluidas en ‘Bailando con Piedras’, cuyo jurado otorgará tres reconocimientos de 3.000, 2.000 y 1.000 euros.

4.000 euros van a parar a la muestra dedicada al arte urbano, dividida en dos concursos: ‘Street-Art Muralismo’, con un único galardón de 3.000 euros, y ‘Burgos T-Mueve’, enfocada a los más jóvenes y con cuatro premios para las mejores coreografías individuales o colectivas que graben con el móvil y suban a sus redes sociales. Junto a estos reconocimientos, las piezas a concurso también optarán a varios galardones que incluyen la participación en distintos festivales, ferias y residencias artísticas, como el Premio Red de Teatros de Castilla y León, el Premio Sólodos en Danza Costa Rica, el Premio dFeria de San Sebastián, el Premio Centro Coreográfico La Gomera, el Premio Intercambio Coreográfico que otorga el Certamen de Coreografía y Danza Española y Flamenco de Madrid, el Premio Gesto y el Premio Harlequin Floors. Como novedad, el Certamen suma un nuevo reconocimiento, el Premio Tanzbiennale Heidelberg, otorgado por los directores artísticos Iván Pérez, Holger Schultze, Jai Gonzales y Bernhard Fauser (y que supone para el ganador la presentación de su obra en la edición 2025 del festival).