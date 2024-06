La trascendencia "más allá de lo eclesial" de restaurar el patrimonio religioso rural

Buenas noticias para los que viven y trabajan en el medio rural zamorano. Y es que un año más la Diputación ha firmado los convenios de colaboración con el Obispado de Zamora para la restauración del patrimonio religioso disperso por la provincia y que necesita de actuaciones urgentes para su conservación.

Así, por un lado, el Obispado de Zamora y la Diputación Provincial financiarán al 50 por ciento la recuperación de obras artísticas y templos de la provincia de Zamora.

La institución provincial que preside Javier Faúndez destinará a tal fin 250.000 euros, de los cuales 100.000 euros se dirigirán a la mejora de los bienes muebles lo que permitirá intervenir sobre 32 piezas del patrimonio religioso, y los 150.000 restantes para bienes inmuebles, en concreto, para la rehabilitación de la iglesia de Marquiz de Alba y para la segunda fase en la intervención de la iglesia de San Pedro en Villalpando.

"Si no fuera por la Diputación, no podríamos restaurar todo el patrimonio de la Iglesia. La Iglesia de Zamora no tiene fondos suficientes", destacaba, agradecido, el gerente-ecónomo de la Diócesis zamorana, José Manuel Chillón, al tiempo que ponía en valor el significado que estas actuaciones tienen en los pueblos y en las iglesias parroquiales, que trascienden lo eclesial.

Faúndez reafirmaba el compromiso de la Diputación en la preservación del patrimonio artístico y cultural en los pueblos, entre otras cosas, porque se actúa también en bienes que no son BIC y porque sin estos convenios "perderíamos el patrimonio".

Asimismo, explicaba que con el convenio de bienes muebles del ejercicio anterior se actuó sobre 20 piezas y que en estos momentos se está acometiendo la rehabilitación de la iglesia de Villar del Buey y se ejecutará la primera fase de la iglesia de San Pedro de Villalpando. Esta última en colaboración con la fundación ZamorArte, la cual ya lleva más 30.000 euros recaudados para la restauración y rehabilitación del templo.

Por otra parte, el delegado episcopal de Patrimonio, Miguel Ángel Hernández, daba cuenta de las 32 piezas sobre las que se intervendrá gracias a este acuerdo, y destacaba el proceso "profundamente democrático" que se utiliza para escoger las obras sobre las que se actuará. "Se mandan cartas a las parroquias explicando que la Diputación financia el 50 por ciento y se les pide que elijan las piezas que quieren restaurar", decía Hernández, quien desvelaba que después los párrocos solicitan al Obispado esas intervenciones, se piden tres presupuestos y, en diálogo con el taller de restauración, se toman las decisiones pertinentes.