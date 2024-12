UCCL advierte que planteará nuevas movilizaciones si el Ministerio no realiza “avances significativos” en el acuerdo de 43 medidas firmado en abril

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) advirtió hoy que volverá a convocar nuevas movilizaciones del campo si el Ministerio de Agricultura no realiza “avances significativos” para el cumplimiento del acuerdo de 43 medidas firmado el pasado mes de abril, y con el que se consiguió finalizar con las protestas del sector primario que se extendieron durante todo el invierno de 2024.

Unas movilizaciones que “lideró” UCCL, según reivindicó hoy el coordinador de la organización profesional agraria, Jesús Manuel González Palacín, y en las que se protestó por los precios “altísimos” de los factores de producción, el exceso de burocracia, las mayores exigencias desde el punto de vista medioambiental “que no tienen ningún sentido”, y por la “competencia desleal” desde terceros países que no cumplen las “exigencias enormes” que tienen los agricultores europeos.

Tras ello, la organización alcanzó un acuerdo con el Ministerio de Agricultura que que Palacín reconoció que, ocho meses después, ha tenido resultados “escasos” para el campo, aunque se ha conseguido “flexibilizar la PAC y que el IVA no compute en la fiscalidad”. Por ello, y pese a que “de las 43 medidas, nada ha sido negativo para el campo”, sí concedió que “lo conseguido no ha sido suficiente” y planteó al ministro de Agricultura, Luis Planas, que “si en los próximos meses no se avanza de forma significativa, UCCL planteará nuevas movilizaciones”.

“No nos conformamos”, apuntó González Palacín en declaraciones recogidas por Ical, aunque también consideró un avance que “después de 18 años, por fin haya criterios objetivos para medir la representatividad” a nivel nacional con los resultados que se obtienen en las cuatro comunidades donde hay elecciones al campo periódicamente, entre las que se encuentra Castilla y León, así como con la regulación ahora exigida para medir la representatividad en el resto de comunidades.

Eso sí, en su intervención, el dirigente agrario lamentó que PP y Vox estén “en contra de la democracia en el campo”, al votar en contra de la resolución que establece los criterios para medir la representatividad a nivel nacional, y también acusó a las organizaciones profesionales agrarias que no firmaron el acuerdo con el ministro de “no pensar en los agricultores, sino en fines políticos”.

Todo ello en la rueda de prensa de balance del año en la que Palacín valoró la “buena cosecha” pero lamentó los “altísimos costes de producción y el desplome de los precios”, que afecta especialmente a aquellas zonas de la Comunidad que acumulan un tercer año con malos datos de recogida de cereal y para los que exigió a la Consejería “ayudas”, porque de lo contrario, “para esa gente va a ser muy difícil afrontar una nueva cosecha con la liquidez que demanda el sector”.

Retos para 2025

En cuanto al nuevo año, centró su intervención en los “retos” que afronta el sector primario, entre los que destacó el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur que aunque, por el momento, no se sabe “en qué términos se va a hacer”, desde UCCL afirman: “No nos gusta un pelo”.

Y es que los países que conforman el Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela) “son grandes productores de alimentos muy sensibles para Castilla y León”, como productora de carne, azúcar o cereales, y la bajada de aranceles para estos países “puede suponer la entrada masiva de productos al mercado europeo y España”, lo que conllevaría una nueva “bajada de precios”, además de la “competencia desleal” que supondría.

Porque el coordinador regional de UCCL advirtió que estos productos, a día de hoy, no superan “los mismos requisitos” que se le exigen a los países europeos, por lo que pidió “cláusulas espejo” e inspecciones en origen y destino para “no competir en condiciones desiguales”. “Esperamos pasos adelante”, reivindicó a los organismos europeos y nacionales, porque hasta el momento “todo son buenas palabras en el papel, pero no se cumple”.

A nivel europeo, el coordinador de UCCL también pidió al nuevo comisario de Agricultura “una PAC mucho más sencilla, menos burocratizada, con requisitos medioambientales realistas y un presupuesto suficiente” porque “si queremos que Europa tenga potencia agroalimentaria y relevo generacional, hay que aportar” económicamente.

Mientras, en clave nacional, Jesús Manuel González Palacín reconoció que la Ley de la Cadena Alimentaria es “una buena ley” pero que “para hacerla efectiva”, por lo que reclamó “costes de producción oficiales como referencia para negociar” y que las denuncias puedan ser anónimas o a través de las organizaciones profesionales agrarias porque “la industria y la distribución no va a tomar ninguna represalia con nosotros”.

Finalmente, en el ámbito autonómico, el responsable de UCCL lamentó el “paso atrás” que, a su juicio, ha dado la sanidad animal con el cambio en la Consejería de Agricultura, pidió la actualización de las campañas de saneamiento y un nuevo plan de erradicación de la tuberculosis porque el actual “no está dando resultados”. Por su parte, el coordinador de la organización en Valladolid, Valentín García Fraile, pidió al Ministerio avanzar en la caza controlada del lobo y a la Consejería que permita el control de la fauna salvaje porque “si no se pone remedio, irá in crescendo”.