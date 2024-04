La Universidad Isabel I y la Fundación Estela investigan sobre la actividad deportiva de las personas con síndrome de Down

La colaboración científica entre la Universidad Isabel I y la Fundación Estela promueve el estudio de cómo es la alimentación, la actividad y práctica deportiva y la alfabetización en salud de las personas con síndrome de Down, con el objetivo de mejorar su bienestar y calidad de vida. Esta iniciativa ha permitido a los participantes de la asociación utilizar equipos especializados de última generación de la universidad, como el K-Pull o el escáner DEXA, el cual proporciona datos cruciales sobre la composición corporal de cada persona.

El equipo formado por los profesores Sergio Álvarez, María Martínez, Paula Rodríguez y Iago Portela, han analizado diferentes variables físicas de los participantes en el estudio. Con ello, se pretende alcanzar una visión general de la condición física de los participantes y así poder relacionarla con las otras variables analizadas durante la investigación. “Vamos a estudiar la fuerza del tren superior e inferior, el equilibrio y la flexibilidad de cada participante”, indicó Paula Rodríguez, profesora del Máster en Formación del Profesorado.

Objetivo y alcance del estudio

Susana Arias, gerente de Down Burgos, destacó la importancia de esta investigación, incidiendo en la escasez de estudios previos en esta materia. Este estudio, que cuenta con más de 40 participantes con edades entre los 12 y los 47 años, tiene como objetivo analizar cómo el ejercicio físico impacta en su desarrollo muscular y óseo, y cómo puede mejorar su bienestar general. “Queremos conocer la evolución a nivel muscular y óseo no solo por edad, sino también en su capacidad física, potenciando así que las familias crean y fomenten en sus casas el deporte, para que tengan una vida más saludable”, explicó Silvia García, coordinadora deportiva de Down Burgos. El envejecimiento prematuro es una de las características de las personas con síndrome de Down, por lo que es fundamental conocer cómo la práctica de algún deporte o la actividad física continuada en el tiempo puede retrasar los efectos negativos del envejecimiento.

El estudio se realizará en 6 jornadas a lo largo del mes de abril en los laboratorios de la Universidad Isabel I. Todas las pruebas se realizarán en los laboratorios de Biomecánica y Fisiología del Ejercicio de la Universidad Isabel I, con un estudio antropométrico, realizado por el escáner DEXA, que realiza un análisis de la composición corporal de cada participante.

Además, los participantes contestarán una serie de cuestionarios donde se analizarán otras variables. “En nuestro instrumento se valorará la actividad física autopercibida, la alimentación, la calidad de vida y la alfabetización en salud, lo que permitirá, por un lado, saber si esta población tiene o no conocimientos en salud, y por otro, si llevan estos conocimientos a la práctica”, concretó el profesor Sergio Álvarez.

Impacto del estudio en la comunidad

Burgos se convierte con esta investigación en un referente en Castilla y León, lo que podría tener implicaciones significativas para otras provincias de la comunidad, al poder extrapolarse los datos. El estudio busca no solo comprender los beneficios del deporte en la calidad de vida de las personas con síndrome de Down sino que también pretende obtener datos que faciliten establecer pautas para promover un estilo de vida activo y saludable en esta población a largo plazo.

Beneficios del deporte para personas con Síndrome de Down

Según Susana Arias, la actividad deportiva desempeña un papel fundamental en la vida de este colectivo, comenzando desde los 4 años con actividades como la natación. A medida que crecen, intensifican su participación en diversas disciplinas deportivas, entre las que destacan el baloncesto, el atletismo y el golf. “Se ha observado que aquellos usuarios que participan en actividades deportivas tienen una vida más activa, lo que contribuye a mejorar no solo su condición física, sino también sus habilidades comunicativas y sociales”, señala la gerente, “ahora queremos comprobarlo científicamente gracias a esta investigación con la Universidad Isabel I”, matizó.

Promoviendo el deporte y la calidad de vida

Desde la asociación se promueve la práctica deportiva en todas las etapas de la vida, enfatizando la importancia del trabajo en equipo y la inclusión de todos los participantes, independientemente de su nivel de habilidad. Esta es la razón por la que cada año amplían las propuestas relacionadas con las actividades deportivas. “Este año hemos añadido zumba con gran éxito, brindando a los participantes una opción adicional para mantenerse activos y comprometidos con su bienestar físico y mental, al tiempo que fomentan las habilidades comunicativas y sociales. Esta actividad, demandada por los socios, está teniendo muy buenos resultados entre quienes anteriormente no realizaban ningún tipo de deporte”, señala la coordinadora deportiva de la asociación.

En la Fundación Estela se busca promover el trabajo en equipo y la participación de todos los usuarios. Es por ello por lo que se tienen en cuenta las habilidades motrices y las competencias físicas, diferenciando entre los que están iniciándose en alguna de las modalidades deportivas y los que cuentan con experiencia. “Tenemos, por ejemplo, dos equipos de baloncesto y, en función de su nivel de juego, compiten en uno u otro equipo en base a su disposición o condición física en la liga autonómica creada por la Federacyl. Siempre abogamos por la combinación de ocio y deporte porque es lo que les da calidad de vida”, explica Silvia García.

Compromiso continuo con la investigación y el bienestar

La colaboración entre la Universidad Isabel I y la Asociación Down Burgos refleja un compromiso compartido de comprender y mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down a través del deporte y la investigación. Este estudio pionero sentará las bases para futuras investigaciones y acciones encaminadas a promover un estilo de vida saludable y activo en esta comunidad.