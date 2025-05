IE University y la Real Fábrica de Cristales colaboran en una exposición de diseño experimental en el Palacio de Quintanar de Segovia

IE School of Architecture and Design ha presentado la exposición Mould Operandi 2025 en el Palacio de Quintanar de Segovia. La muestra, abierta al público hasta el 28 de mayo, recoge el trabajo desarrollado por estudiantes de segundo curso del grado en Diseño (Bachelor in Design), en el marco de la asignatura Materials & Applications I, dirigida por los profesores Andrea Caruso y Adam Caplowe.

La exposición incluye una serie de piezas de vidrio soplado producidas en la Real Fábrica de Cristales de La Granja a partir de moldes diseñados durante el curso académico en el campus de IE University en Segovia.

El proyecto se basa en una metodología orientada a la investigación directa sobre materiales. Cada estudiante seleccionó un material —cartón, madera, metal, plástico o textil— y ejecutó sobre él una secuencia de veinticinco acciones físicas, siguiendo una lógica de transformación inspirada en la Verb List del artista Richard Serra.

Las acciones aplicadas —como cortar, doblar, comprimir, tensionar o perforar— permitieron generar moldes con geometrías específicas, nombrados según el verbo principal de cada proceso. La fase final de este trabajo consistió en la producción de piezas de vidrio soplado a partir de los moldes construidos, mediante la colaboración con los artesanos de la Real Fábrica de Cristales de La Granja.

La producción se llevó a cabo en las instalaciones de la Real Fábrica, bajo la dirección técnica del maestro soplador Diego Rodríguez. Las piezas resultantes se desarrollaron respetando las características originales de cada molde, aplicando técnicas tradicionales del trabajo en vidrio.

Mould Operandi 2025 forma parte de una línea pedagógica centrada en la acción, la manipulación material y la integración entre diseño conceptual y ejecución técnica. El curso propone un marco académico que conecta la exploración individual con procesos colectivos, articulando la práctica del diseño con la intervención material.

La exposición presenta el tránsito desde operaciones abstractas hasta la construcción de objetos concretos. El conjunto de piezas muestra enfoques diversos, sin seguir modelos comunes, reflejando decisiones derivadas del análisis material, la lógica de cada molde y las posibilidades del vidrio como medio de producción.

El Palacio de Quintanar, sede de la exposición, acoge esta colección en un entorno que potencia el diálogo entre la innovación académica y el oficio. La muestra no solo recoge un proceso formativo, sino que invita a reflexionar sobre el diseño como disciplina vinculada a la transformación material.

La exposición puede visitarse de forma gratuita hasta el 28 de mayo de 2025, durante el horario habitual del Palacio Quintanar.

IE School of Architecture and Design

IE School of Architecture and Design, una de las seis escuelas de IE University, ofrece programas de grado y posgrado en arquitectura, diseño, desarrollo inmobiliario, diseño de interiores y diseño de moda. Comprometida con la excelencia en el diseño, la innovación y el emprendimiento, la escuela combina una sólida formación teórica con el aprendizaje práctico, basado en contextos reales. La sostenibilidad, la responsabilidad social y la innovación mediante el diseño son pilares fundamentales de su programa, que se desarrolla en entorno internacional y diverso. Su objetivo es formar a los futuros líderes de la transformación urbana y contribuir activamente al panorama creativo global.