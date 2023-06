Urgente vuelta al Estado de Derecho, y a la palabra dada

Después de cinco años de muy mal gobierno, resulta que se dan ahora explicaciones, diciendo que no se ha mentido nunca. Si no fuera por lo perverso y dañino de la situación creada, parecería una pequeña broma de muy mal gusto. Pero resulta que se lo cree y lo dice sin sonrojo ante los medios que le invitan. Evidentemente, es la sublimación de la mentira al pretender hacer creer que su mandato no ha sido la mentira como rumbo permanente, ya que ha sido “cambios de posición”.

Pues anda de televisión en televisión y siendo también auto presentador de programas propios con sonrisas mezcladas de rictus que parecen estallar si la pregunta es mínimamente incómoda. Solo recordar su proclama ante los parlamentarios en sede de todos, no entendiendo el varapalo sufrido en las municipales y reprochando esa decisión a los españoles para sólo recibir aplauso norcoreano, es de una desafección, poca responsabilidad y nula convicción democrática que asusta.

Ya somos mayores, para ahora tener que escuchar que quizá no se ha sabido explicar o que la mentira es simplemente un “cambio de posición”…

Es de tal sonrojo y perversiónmaquiavélica que es un nuevo salto al vacío de la mínima falta de escrúpulos, pero que aún en funciones el Gobierno, afecta a todos los españoles y a la honorabilidad internacional de España .

Es inaudito que un presidente de Gobierno se dedique a hacer campaña utilizando el Gobierno sin inmutarse y es inaudito que sea un presidente de Gobierno que haya conducido a España a la más absoluta degradación de la democracia y a atacar inmisericorde a todas las instituciones insultándolas muy gravemente en muchas ocasiones o permitiendo a su gobierno hacerlo.

Es inaudito todo ello y permitirse ahora aparecer como un niño que no ha roto un plato y como si no fuera con él tamaño y gravísimo deterioro de las columnas de nuestra democracia.

Hay un gravísimo culpable que ha de pagar susveleidades. Le demandan una y otra vez desde sus propias filas autorizadisimas voces, que le han calificado de traidora la Constitucióny a lademocracia.Nunca ha habido un personaje tan denostado en nuestra democracia, sin poder salir a la calle y ni siquiera poder acudir a los mítines de su partido sin el peligro de ser abucheado.

Es imposible de entender que un presidente de Gobierno haya malversado su caudal de confianza de los españoles en la proporción que fuera para pervertir la Constitución, horadarla, e incumplirla. Que haya secuestrado el Tribunal Constitucional, acabando así con la democracia, imponiendo su voluntad en la Fiscalía General del Estado y queriendo anular a los jueces, sin renovarlos conforme a las exigencias de Europa. Es de no creer.

Solo esta semana nos enteramos que el ministro de Cultura paga por los presupuestos a los golpistas y a los de las listas ensangrentadas con la Copa America y el circo en “eusquera”. La Audiencia de Sevilla decide la no entrada de Griñan en prisión. Otros en su misma situación están dentro de la cárcel.

Hoy se pretende un homenaje al etarra asesino Daniel Pastor y el presidente del Gobierno, que le ha acercado al país Vasco calla, el ayuntamiento de Bilbao gobernado por PNV y PSOE tampoco dicen nada, y otro asesino es homenajeado 11 días después de no poder homenajear al asesinado por el etarra, el Inspector de Policía Eduardo Puelles. La numero dos de la lista de Bildu, -ese partido que presenta listas electorales ensangrentadas-, por Vizcaya a las elecciones generales, esta condenada por pertenecer a ETA.

Estrasburgo reprende a España por no renovar a tiempo el CGPJ y como se le pedía, antes de la presidencia europea de turno .

El Gobierno oculta que acordó con Europa peajes a las autovías para recibir fondos europeos .

Según el ministerio del Interior los casos de secuestros parentales se han disparado batiendo todos los récords desde que la ministra de igualdad llegó al gobierno. Hoy hay la lista más alta desde 2010 .

Valencia y Cataluña son responsables del 45% de toda la deuda autonómica acumulada en el siglo XXI.

Tito Berni : las implicaciones en la trama afectan a dos cargos del gobierno Canario, y la juez imputa al dueño del local de las fiestas con prostitutas de los socialistas. Se cumplen dos años de los indultos a los golpistas catalanes . Sánchez lanza un decreto escoba movilizando 3800 millones, estando en funciones, con transposiciones de directivas europeas y ayudas con avales a la vivienda, cambios en leyes mercantiles y terrorismo .

El 40% de los profesores en Cataluña son constitucionales pero están coartados. La vicepresidenta económica presume de datos de empleo mientras Europa cuestiona las cifras oficiales del Gobierno. Bajada histórica de la producción de carne en Asturias por el cierre de explotaciones por el inasumible aumento de costes .

La Generalidad de Cataluña abre la embajada número 21 y su gasto exterior es ya de 105 millones en 2023.

El exceso de mortalidad en España en 2022 fue del 10,6% superior al dato previo a la pandemia. ERC y Junts combatirán la educación en castellano.

El jefe del Gobierno ignoró a propósito las consecuencias del adelanto electoral sobre la presidencia europea.

ERC no volverá a investir a Sánchez sin referéndum en Cataluña.

¿Ha salido el presidente del Gobierno a exigir a ERC que si le necesita nuevamente para ser presidente de Gobierno no va a permitir referéndum, consulta o cualquier otra fórmula conocida o trucada?

La Comisión Europea nos escribe a la iniciativa de la sociedad civil de base, en la que participo,“De español a español por la Constitución “, en nombre de la presidenta Von der Leyen , transmitiendo la preocupación por la rebaja del delito de malversación, “estando valorando, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal…, la necesidad de medidas para garantizar las nuevas disposiciones del Código Penal español con la directiva europea, ( malversación)garantizando el compromiso de la Comisión para defender el Estado de Derecho y la independencia judicial en todos los Estados miembros”.

Que nos escriban en nombre de la presidenta de la Comisión Europea en este sentido, aún con términos diplomáticos,ante nuestras denuncias desde la sociedad civil de base, por el ataque al Estado de Derecho en España en todos los ámbitos, es algo que muestra una enorme preocupación en las instituciones europeas ante la deriva tan peligrosa por la que nos lleva el presidente del Gobierno, aún estando en funciones, y ahora además con la presidencia de turno europea, suponiendo un nefasto ejemplo añadido.