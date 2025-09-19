Vino, música y cultura cierran con éxito la VIII Gran Fiesta de la Vendimia de la DO Ribera del Duero en Aranda de Duero

El vino, la música y la cultura cerraron con éxito la VIII Gran Fiesta de la Vendimia de la DO Ribera del Duero en Aranda de Duero, que tuvo lugar durante el 3, 4, 5 y 6 de septiembre. La plaza Mayor contó durante todo el fin de semana con 13 casetas de bodegas, que vendieron unas 3.000 copas personalizadas con la degustación de diversos caldos.

El pistoletazo de salida tuvo lugar el miércoles con la cata multitudinaria solidaria, que reunió a más de 150 participantes y cuya recaudación fue destinada a la Asociación Red Solidaria Ribera. El jueves fue el turno de la cata premium, celebrada en la Cultural Caja Burgos, que colgó el cartel de completo. La sesión estuvo dirigida por Diego González, reconocido como Mejor Sumiller de España 2019 y representante de España en el Campeonato Internacional de París 2023, quien condujo al público en una exclusiva experiencia de degustación.

En el caso del viernes, en horario de tarde, se procedió a la entrega del Premio Herencia Ribera a título póstumo a Luis Sanz, fundador de la bodega Dehesa de los Canónigos. También se dieron a conocer las tres fotografías ganadoras del II Concurso de Fotografía de Ribera del Duero ‘Sacrificio y recompensa’, que se alzó con el primer premio valorado en 800 euros; seguido por ‘Explosión de color’ y ‘Origen, Tradición y Familia’, que obtuvieron el segundo y tercer premio de 400 y 200 euros, respectivamente. Uno de los momentos más esperados llegó el sábado con el acto institucional y el tradicional pisado de la uva, acompañados por el público y la presencia de autoridades y representantes de la Denominación de Origen.

La edición de este año también tuvo como protagonistas de honor al actor Karra Elejalde, nombrado Embajador de la Gran Fiesta de la Vendimia 2025, y al intérprete vallisoletano Emilio Gutiérrez Caba, designado Ribereño del Año 2025.

“La Gran Fiesta de la Vendimia no es solo una celebración del vino, es un reconocimiento al alma de nuestra tierra y a todos los que, generación tras generación, han hecho de Ribera del Duero un referente vitivinícola a nivel mundial. Esta edición, más ambiciosa que nunca, ha demostrado una vez más la enorme acogida y el compromiso de nuestra gente con la cultura del vino”, destacó el presidente del Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero, Enrique Pascual.

El ambiente festivo se completó con una programación musical de primer nivel, que reunió en la plaza Mayor, así como en otros espacios, a artistas como Santiago Auserón, Cepeda, Cristina Len, Amparanoia y Flying Cactus, además de la sesión de Oscarmina dj y Los40 DJ Sessions. El humor y el entretenimiento familiar también estuvieron presentes con las actuaciones de Riki López y el espectáculo de circo-teatro de Jean Philippe Kikolas, consolidando la cita como un evento inclusivo y abierto a todos los públicos.