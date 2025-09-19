El Gobierno construirá más de 200 viviendas "asequilbles" en los terrenos del cuartel de La Rubia, en Valladolid

El Ministerio de Vivienda formalizará a finales de septiembre o inicios de octubre la adquisición de los terrenos del acuartelamiento de La Rubia al Ministerio de Defensa, al que abonará una cifra algo superior a los ocho millones de euros, con el objetivo de proyectar y construir 200 hogares “cien por cien asequibles” en esta parcela.

Así lo anunció, durante su visita a las instalaciones, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que enmarcó esta acción en el Plan Estatal de Vivienda que está llevando a cabo el Gobierno, y que en el caso de esta acción en Valladolid, supondrá la construcción de 200 viviendas por parte del Gobierno a las que se podrían unir otras cien más en el tercio del terreno de esta parcela que corresponde a titularidad privada.

Los siguientes pasos, tras la firma de la compraventa del suelo entre la empresa pública de suelo y vivienda asequible y el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de Defensa (INVIED), irán marcados por la demolición de los edificios militares existentes, la depuración de los suelos, la proyección de las viviendas y la urbanización de la zona, para lo que el Ministerio de Vivienda espera una “relación cordial y leal” con el Ayuntamiento de Valladolid, informa Ical.

Por otra parte, Isabel Rodríguez, defendió que el próximo plan de vivienda estatal supondrá para Castilla y León pasar de 101 a 380 millones de inversión en políticas públicas de vivienda, y para ello están reclamando al Gobierno autonómico el "esfuerzo razonable" de dedicar al año 25,5 millones, dentro de un presupuesto de más de 15.000 millones.

La ministra incidió en que el Gobierno va "en serio con el uso de todos los recursos del Estado para dar respuesta a la vivienda", en una actuación en Valladolid similar a la de Madrid, el barrio de campamento, en Valencia, en Sevilla o también en las Islas Baleares, "que se complementa con otros instrumentos como el que acabamos de anunciar esta semana como el Plan Estatal de vivienda".