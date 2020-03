Campaña contra los insultos a los niños autistas desde los balcones

Las personas con autismo necesitan rutinas y horarios pautados para su tranquilidad y bienestar, sin embargo el confinamiento ha roto por completo con sus estructuras y costumbres, lo que aumenta la posibilidad de que estas personas puedan sufrir crisis provocadas por la angustia y la ansiedad. Por ello, este colectivo, así como el de todas las personas con discapacidad, está autorizado a salir a la calle a pasear, ya que en estas condiciones de confinamiento ésta es la única práctica que en ocasiones puede permitirles desahogarse y poner así fin a los episodios de ansiedad.

El problema es que la sociedad en general no está concienciada y sensibilizada al respecto, de manera que cuando un niño con discapacidad pasea con su progenitor por la calle, en ocasiones es víctima de insultos y reproches por parte de los vecinos que les recriminan no cumplir con el confinamiento. Y en el caso de los niños con autismo, estas situaciones pueden darse con mayor frecuencia, dado que es habitual que no tengan claros rasgos físicos que les identifiquen como tal. Por ello, se ha lanzado una campaña a través de redes sociales mediante la cual se pretende informar a la sociedad que si ven un niño con un brazalete azul- símbolo del Día Mundial del Autismo- en la calle es que se trata de un niño con autismo, que tiene permiso para salir puntualmente a la calle y que ello no es por capricho, sino por necesidad. Así que, por favor, absténganse de insultos y abucheos.