Stephen King “Todos me dicen que parece que ahora vivamos en una de mis novelas”

La vida parece que ha atado de por vida a Stephen King con su novela “Apocalipsis”, su thriller sobre el fin del mundo a partir de una supergripe que mata al 99,4 por ciento de la población. “Cada vez que empieza la temporada de gripe las ventas del libro crecen”, bromeaba en 1989, cuando la sola idea del coronavirus era una pesadilla fantástica. “Escribí “Apocalipsis” sobre una pandemia que borra de un plumazo a casi toda la humanidad, y gracias a Dios que esta no es así de grave, pero desde entonces esto era algo que iba a pasar. El hecho de que nadie parezca que estuviese realmente preparado me deja perplejo”, comentó.

¿Pero cuál es el secreto de este “Apocalipsis” y por qué parece que King no puede escapar de su influjo. La verdad es que el autor de “Carrie” ha publicado tres versiones diferentes de la novela en tres décadas diferentes y ha escrito dos adaptaciones para televisión de la misma, algo que no puede decir de ninguna de sus otras historias. “La novela parece ser la favorita de mis lectores, pero no es la mía”, decía siempre antes de que el coronavirus la volviese a poner, de nuevo, de actualidad.

La obra, como decíamos, nació en 1978 y es la cuarta novela que publicó King. Al principio, el autor de “Carrie” quería escribir una novela alrededor de la figura de Patty Hearst, la nieta del magnate de la prensa William Randolph Heart, que fue secuestrada por el grupo radical Ejército Simbiótico de Liberación, radiales a los que ella luego se uniría en el más claro ejemplo de síndrome de Estocolmo que se haya reportado nunca. King pronto vio que esa historia no le llevaba a ningún lado y empezó su gran proyecto que siempre le había rondado por la cabeza, hacer una especie de “El señor de los anillos”, pero situado en los Estados Unidos de la actualidad.

Esta era la premisa inicial, a la que luego se le añadió la lectura de “La tierra permanece”, la obra maestra de George R. Stewart, la historia del único superviviente de un misterioso virus que parece que ha acabado con la población en la tierra, liberando así a la naturaleza en todo su esplendor, concepto muy tolkiano en sí mismo. Bajo esta premisa empezó a escribir como un loco, acabando como mínimo ocho páginas diarias, hasta que llegó a 1.200.

Cuando su editorial cogió el manuscrito casi se caen del susto ante lo monumental de la propuesta. El ejército de marketing y ventas intentaron hacer ver a King que para que el margen de beneficios de la novela fuera suficiente para ganar dinero tenía que, al menos, reducir un tercio de la extensión del mismo. Y eso es lo que hizo, cortar 400 páginas y dejarlas en las 800 que contaba la primera edición.

En 1985 salía la edición de bolsillo con ligeros cambios, actualizando la acción, que pasaba de 1980 a 1985 y lavando ciertas referencias pop del texto. Sin embargo, King seguía inquieto por los cambios que le habían hecho hacer. Aquellos dramáticos cortes nunca dejaron contento al escritor, que cuando su nombre ya era más grande que cualquier editorial que le publicase decidió dar al público la idea inicial que había tendido. De esta forma, en 1990 salían una tercera versión de la novela, esta vez con un prólogo y un epílogo nuevos, las más de 400 páginas que habían sido cortadas, y otra actualización de referencias pop, ahora que la novela se situaba en 1990.

Ya había escrito tres versiones y faltaba la cuarta. En 1994 la cadena ABC emitía una versión televisiva de serie b de la novela escrita por el propio King. Con un elenco que incluía a Molly Ringwald, Ed Harris o Kathy Bates, cuatro años después de ganar un Oscar por “Misery”, el resultado final no acabó de gustar ni a los fans del escritor ni al propio autor, y no consiguió repetir el éxito de otras adaptaciones televisivas suyas como “It” o “Las brujas de Salem”.

En septiembre de 2019, se inició el rodaje de la nueva miniserie alrededor de la novela, esta vez en la cadena CBS y que se podrá ver este otoño con todo el ruido del coronavirus todavía fresco. En realidad, es un milagro que el coronavirus no haya parado su producción, lo que sería el colmo de la ironía. King se ha vuelto a encargar del equipo de guionistas, con Josh Boone como showrunner. Y con una sorpresa añadida, para esta versión ha cambiado el final. “Nunca quedé satisfecho con los dos personajes escapándose hacia Maine. Necesitaba saber qué había pasado después. Así que cuando Josh Boone me llamó y me propuso el proyecto pensé que ésta era mi oportunidad”, aseguraba King en una entrevista con Whoppie Goldberg, que interpetará en esta versión a la madre Abigail.

El reparto lo completan James Mardsen, Alexander Skarsgard, Amber Heard, Greg Kennear o el mismísimo Marilyn Manson. “Hay escenas al principio de la serie que vistas ahora dan auténtico miedo. Por supuesto, nadie quiere capitalizar algo tan horrible como lo que nos está pasado, pero desde luego hace que esta serie sea más relevante”, aseguraba James Mardsen, que interpreta a Stu Redman.

En definitiva, Stephen King parece vivir confinado con la idea de esta novela, una obsesión que ahora, tras el coronavirus, quizá pueda quitarse de la cabeza para siempre.