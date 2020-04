La Generalitat niega que los 14.000 millones anunciados por Sánchez sean un “extra” de liquidez

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha alertado este domingo de que los 14.000 millones de euros que el Gobierno tiene previsto a las comunidades autónomas no son “liquidez extra”, porque son fondos “ya previstos del modelo de financiación”, según ha asegurado en rueda de prensa tras la reunión de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez.

“Se ha anunciado una partida de 14.000 millones de euros para aumentar la liquidez, pero esto no es ninguna liquidez extra, ya estaba previsto en el modelo de financiación”, ha reiterado Torra, quien ha explicado que ha hablado con el vicepresidente económico del Govern, Pere Aragonès, para confirmar los datos y aunar posiciones.

“Por sentido de responsabilidad, desde el Govern hemos tirado adelante nuestra propia estrategia económica”, empezando por la actual fase: de rescate y reparación, abordando soluciones urgentes, minimizando burocracia y priorizando recursos económicos.

Por eso ha reclamado Torra “una transferencia de recursos por parte del Estado, no sólo de liquidez mediante préstamos, sino de transferencias directas”. Para él, “la factura del coronavirus no puede ser un incremento de la deuda de las comunidades”, por lo que hace falta liquidez extraordinaria y no los 14.000 millones, que ha definido como una liquidez ya contemplada en los planes de este año.

Además, ha destacado que el Govern ya diseña la fase de la reactivación económica, en que “la colaboración pública y privada será absolutamente esencial”.