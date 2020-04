Coronavirus: Oriol Mitjà advierte de que en junio seguirá el confinamiento en Cataluña

El investigador del Hospital Germans Trias i Pujol Oriol Mitjà ha reconocido este viernes que no han cumplido con el plazo de tres semanas para los primeros resultados del ensayo clínico que lidera frente al coronavirus y ha alertado de que “tardarán más de lo esperado”, que podrían ser dos semanas más. Asimismo, también ha avanzado de que en junio seguirá el confinamiento.

En declaraciones a 'El matí a Ràdio 4' recogidas por Europa Press, el investigador ha defendido que "la investigación tiene un tiempo diferente a la respuesta de emergencia", por lo que los primeros resultados se retrasarán cerca de dos semanas.

Asimismo, ha insistido en que el equipo al frente del ensayo clínico "está acelerando mucho, ya han completado el tratamiento a todas las personas previstas, pero ahora deben hacer el seguimiento de los pacientes para determinar si desarrollan o no la enfermedad".

El objetivo del ensayo es favorecer la reducción del contagio de la pandemia: por un lado tratar de disminuir el número de días que un caso confirmado es infeccioso y, por el otro, reducir el porcentaje de infección entre las personas que han estado en contacto con estos casos confirmados.

"Tenemos que asegurar la efectividad del tratamiento. La paciencia es muy importante, debemos ir despacio y ser precavidos", ha añadido.

DESCONFINAMIENTO

Mitjà ha reconocido que le gustaría que el Gobierno utilizara el plan de desconfinamiento que han impulsado: "Es un documento básicamente estratégico basado en la lectura de la comunidad científica, la evidencia científica y todas las pruebas que se han recopilado hasta ahora".

Ha insistido en la importancia de detectar casos positivos para iniciar el desconfinamiento, por lo que ha subrayado la necesidad de incrementar la identificación de estos casos y "evitar que una persona infecciosa se ponga en contacto con una susceptible para frenar la transmisión".

"Ahora podemos testar 3.000 personas al día con las pruebas PCR de diagnóstico de cornavirus. Con el programa Orfeu podremos hacer entre 15.000 y 17.000 al día. Debemos comprar material de laboratorio para asumir el aumento de las pruebas", ha explicado.

MENORES

Sobre el plan del Gobierno para flexibilizar el confinamiento en menores, Mitjà ha asegurado que es una decisión necesaria, pero ha argumentado que "se podrían haber acotado medidas restrictivas para evitar situaciones más peligrosas".

El investigador ha augurado que los centros educativos no se abrirán antes de este verano: "Estoy muy convencido de que no abrirán. A la vuelta se deberán implantar muchas medidas de control para que los centros no se convierten en núcleos de contagio".

VERANO

Respecto a si en junio se mantendrán las medidas de confinamiento, Mitjà ha defendido que sí, porque "ha sido una pandemia terrible, muy transmisible y agresiva; sin medidas farmacológicas, por lo que lo único que podemos hacer es evitar el contacto con una persona infecciosa y estar confinados".

Asimismo, ha explicado que se podrán hacer vacaciones pero no de forma habitual y ha avisado de que es posible que haya un rebrote en pleno verano: “Los rebrotes son muy típicos en este tipo de epidemias y suelen suceder pocos meses después del primer brote”.