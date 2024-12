Fuego cruzado entre Junqueras y Godàs a dos días del congreso que decidirá el futuro del partido

Los dos candidatos a liderar ERC, Oriol Junqueras y Xavier Godàs, se han visto hoy en un debate y han evidenciado que, entre ellos, no hay muchas diferencias ideológicas o estratégicas. De hecho, el líder de Militància Decidim y el de Nova Esquerra han afirmado coincidir con las posturas de su homólogo en más de una ocasión.

Sin embargo, han sido más bien desavenencias personales centradas en temas del pasado como la Estructura B o disputas internas las que han centrado el fuego cruzado entre los dos republicanos.

En este contexto, Godàs le ha echado la culpa a Junqueras, al menos en parte, de los carteles contra los hermanos Maragall al haber sido el presidente del partido cuando tuvieron lugar los hechos. El expresidente se ha defendido alegando ser «responsable de la confianza que otorgué a mis compañeros, pero no de los abusos de mi confianza». Para él, pues, los hechos se hicieron a escondidas y a instancias de la por entonces secretaria general Marta Rovira.

Ante esa primera embestida, Junqueras ha querido aclarar que «hay más proximidad de lo que parece» y que «la relación es muy buena». Godàs, por su lado, no ha aceptado los «cumplidos» del líder de Militància, y ha contestado recalcando que existe una crisis interna en ERC, acusando a Junqueras de no haber querido conocer bien al de Nova Esquerra, ha declarado que «los abrazos fraternales se practican, no se declaran», y ha acusado a Junqueras de menospreciar a la lista de Godàs: «Dijisteis que yo no podía liderar el partido. Habéis menospreciado a la alternativa», ha recordado Godàs para dejar claro que «no es la mejor manera de recoser. Ante tal recriminación, Junqueras ha recordado que él ha sido el que más críticas ha recibido «No haré una lista de todo lo que se dijo sobre mí».

Tal vez, la única diferencia estratégica que se pudo constatar fueron las propuestas que tienen para resolver la Estructura B. Mientras Junqueras propuso la semana pasada la creación de una comisión de la verdad liderada por Tardà, Godàs apostó por usar los mecanismos internos ya existentes en el partido por ser la comisión «muy contundente».

Por otro lado, mientras Godàs ha reivindicado la acción de gobierno de Pere Aragonès, partidario de Nova Esquerra, habiendo impulsado en la anterior legislatura la construcción de 50.000 pisos, Junqueras ha asegurado que no es suficiente y que «la sociedad ha tenido la sensación de que no fuimos capaces de intervenir el mercado inmobiliario y regular alquileres».

Del mismo modo, han asegurado su propósito de crear un frente amplio de izquierdas independentista liderado por ERC y de definirse ideológicamente. «No podemos gustar a todo el mundo», ha dicho Godàs.

Pactos con el PSC

Ambos han coincidido en marcar la “máxima exigencia” a los socialistas en todos los pactos existentes entre ellos, tanto en el Congreso, como en el Parlament como en el Ayuntamiento. Con referencia a la junta de seguridad, coincidieron en que “si no se revierte la incorporación de la Guardia Civil y la Policía Nacional al 112 no nos sentaremos a negociar nada”.

En referencia al voto de Junqueras cuando la militancia decidió si se investía a Illa o no, el expresidente, como lleva haciendo durante toda la campaña, ha evitado contestar y se ha limitado a decir que cree que había muchas razones para votar que no. Ante la insistencia de Godàs para que diese una respuesta más clara, Junqueras ha respondido con un escueto “creo que queda claro lo que hice”, para que el de Nova Esquerra concluyese con un “no te lo volveré a preguntar".