Protección Civil pide salidas con niños “controladas”

La dirección de Protección Civil ha pedido que las familias que salgan con niños a la calle desde este domingo lo hagan de forma “controlada”, respetando las medidas de protección e higiene para evitar contagios de coronavirus, y en las franjas por edad propuestas por la Generalitat.

“Si no sale bien, tendremos que parar e, incluso, ir hacia atrás”, ha advertido el subdirector de Protección Civil, Sergi Delgado, en una rueda de prensa telemática este sábado para explicar las recomendaciones de la Generalitat al respecto.

Cumplir con las franjas horarias por edad propuestas para estas salidas --de 11 a 13 para niños de hasta 6 años, y de 16 a 18 para menores de 6 a 14 años-- permitirá despejar las demás franjas horarias para que otros colectivos puedan salir en el futuro, ha dicho Delgado.

En cumplimiento de la orden del Ministerio de Sanidad, los menores de 14 años podrán dar un paseo diario desde las 9.00 horas de este domingo acompañado a un adulto y podrán pasear por las zonas verdes que estén a un kilómetro de su casa.

Protecció Civil ha explicado que con cada adulto pueden ir hasta tres menores, que sean "hermanos o hermanas o niños que convivan en el mismo domicilio", y que es recomendable que los padres, familiares o cuidadores lleven la documentación de cada uno.

También proponen circular por la derecha, para evitar cruces, y salir con la declaración responsable difundida por la Conselleria de Interior para facilitar las inspecciones de las salidas.

Las salidas son para pasear y jugar, pero "teniendo en cuenta que el juego puede ser un elemento de cierto riesgo"; por ello, Delgado ha pedido evitar que los niños pongan juguetes en el suelo y que se separen de sus padres, si van en bicicleta o en patinete.

Ha recordado que no se puede acceder a los parques infantiles aunque no estén precintados, y ha recomendado no comer ni beber en la calle si no es necesario: "Lo que no debemos hacer es aprovechar para merendar".

Quienes vivan en zonas rurales pueden pasear por bosques y caminos siempre que estén dentro del radio de un kilómetro de su casa, y cada Ayuntamiento indicará los espacios públicos concretos a los que se puede acceder.