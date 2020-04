Ya sabemos que España es un país de expertos, llega el Mundial y todos conocemos la alineación perfecta para ganarlo, se hace pública una sentencia y todo el mundo opina sobre si en justa o injusta. Llega el Corona virus y todo quisqui es experto en pandemias.

Humildemente, debo reconocer que no tengo ni idea sobre virus, y que no me creo nada de lo que me pasan por wasap, el problema está en que tampoco me creo nada de lo que dicen los que mandan.

Conste que no es una cuestión ideológica que nada tiene que ver la ideología con el bicho, sencillamente me da la impresión de que o nos toman el pelo o no saben por donde navegan. Entiendo que es un problema nuevo y que haya un margen de improvisación, lo que no comprendo es que esa improvisación sea la constante. Se compran mascarillas y resulta que son defectuosas, se importan test y no son los adecuados, un día por la noche dicen quien tiene que ir a trabajar el día siguiente, luego que los niños saldrán con unas condiciones y al poco rato se cambian por otras. Y así sucesivamente.

Desconfío de la sensación que produce cada Ministro de ir a su aire, pasándose la pelota de uno a otro cuando lo que le preguntan no le gusta.

Desconfío cuando me dicen que sí, que mandan ellos, pero luego cada Presidente Autonómico va a su bola. Y todavía me fió menos de los discursos presidenciales de tarde de cine del sábado.

Así que como soy un ignorante y no me fío de quien me tendría que fiar, he decidido no ver la tele, no fiarme de lo que dicen las redes y me he puesto a escribir una novela que por estrambótica que resulte siempre parecerá más real que lo que sale en el plasma.