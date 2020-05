ERC votará en contra de la prórroga del Estado de Alarma

Esquerra ha confirmado esta tarde que votará en contra de la petición del Gobierno de Pedro Sánchez de prorrogar el Estado de Alarma esta semana en el Congreso de los Diputados, la cuarta por la crisis del coronavirus. Así lo ha anunciado la formación republicana a través de un comunicado tras reunir a su cúpula directiva.

“No es el mecanismo adecuado. Se ha demostrado que no lo era durante toda esta crisis y así lo hemos denunciado. La centralización ha sido un error”, aseguran desde el partido de Oriol Junqueras y Pere Aragonès. En las anteriores, Esquerra se había abstenido “por responsabilidad y para dar un voto de confianza al Gobierno español” recuerdan en la formación. Una postura que ahora ha virado hacia el “no” en pleno inicio de la desescalada y que supone un auténtico varapalo a las intenciones del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.

“Cataluña debe poder decidir con plenas competencias cómo se aborda la nueva fase de desconfinamiento en la que entramos, porque las decisiones y su aplicación son mucho más efectivas desde la proximidad y con el máximo conocimiento de la realidad social”, señalan en ERC.

De hecho, los republicanos sostienen que “no se pueden repetir los errores de la primera fase” en esta nueva etapa que se avecina y citan “la militaritzación y la restricción de derechos, libertades y competencias que impone el estado de alarma”. “Esto no es una guerra, no necesitamos un mando único del Ministerio de Defensa, esta situación debe gestionarse con criterios médicos y políticos como hemos defendido desde el principio”, denuncian en este sentido.

A su juicio, en esta segunda fase el Gobierno de la Generalitat debería recuperar sus competencias para gestionar la desescalada “sin tener que esperar autorizaciones ni rectificaciones, sin duplicidades de trabajo y sin pedir permiso para hacer aquello por lo que la ciudadanía nos ha elegido”. “Queremos poder tomar las decisiones en función de la opinión de los expertos y conociendo plenamente la realidad social de nuestro país, no con decisiones tomadas a 600 kilómetros”, zanjan. “Se deben prorrogar las medidas excepcionales, no el estado de alarma”, advierten.

La decisión de ERC llega a dos días de que el Congreso debata y vote si autoriza la nueva prórroga y cuando el Gobierno de Pedro Sánchez no cuenta aún con apoyos suficientes para sacarla adelante. Además, se produce después de que el president de la Generalitat, Quim Torra, pidiera el voto negativo de su grupo parlamentario, Junts per Catalunya, si la comunidad no quedaba excluida del Estado de Alarma, se recuperaban competencias o el Govern pasaba a ser la “autoridad competente” para el desconfinamiento.