Debo confesarles que he pasado una crisis durante este confinamiento. He padecido un complejo de tonto.

Verán todo empezó cuando se promulgo el Real Decreto que decretaba el Estado de Alarma, lo leí y no lo entendía, me preocupé mucho, en mis treinta y pico de años como abogado y otros tantos como profesor universitario, he tenido que leer centenares de normas, y de repente era incapaz de entender nada.

Decidí ver las explicaciones que nos daban nuestros gobernantes por televisión, tampoco las entendía, luego siguieron otras disposiciones y seguía sin entenderlas. Había resoluciones que modificaban leyes orgánicas, alteraban derechos constitucionales, su redacción me parecía incomprensible. Sin duda me estaba haciendo mayor y mis capacidades se habían mermado de golpe por culpa del confinamiento.

Me armé de valor y decidí expresar mis dudas en foros de abogados y profesores, el riesgo era elevado, mis propios compañeros, muchos ex-alumnos podían llegar a concluir que yo estaba acabado.

Pero de repente, y oh sorpresa, poco a poco empezaron a llegar las respuestas, primero una compañera abrió fuego, las mujeres son siempre mas valientes, "yo tampoco", luego otro, otro, otro más.

Casi lloro de alegría, no estaba perdiendo facultades, seguía siendo el de siempre, nadie entiende nada de todo esto, del lió que nos han organizado, de la redacción de las soluciones y casi todos se habían desconectado de las explicaciones televisivas.

Ahora respiro tranquilo, pero me da que con este gobierno no ganaremos para sustos.