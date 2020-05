Mientras surgían dudas sobre si los fumadores tenían más o menos riesgo de coger y sufrir los estragos del COVID-19, si los asmáticos tenían más o menos problemas derivados del coronavirus, o si la hipertensión era el factor clave en las complicaciones asociadas a la enfermedad, los últimos estudios indican que el factor de riesgo preponderante en la población más vulnerable son los diabéticos.

Un estudio de la NHS (National Health Service) de Inglaterra asegura que el 25 por ciento de los muertos por coronavirus en el país inglés sufría diabetes. Si tenemos en cuenta que “sólo” un seis por ciento de la población sufre esta dolencia, está claro que existe una desproporción que certifica que estos enfermos crónicos son uno de los colectivos más vulnerables al coronavirus.

Los datos se recogieron del 31 de marzo al 12 de mayo, tiempo en que 5.873 pacientes con diabetes murieron en un hospital por el COVID-19, un 26 por ciento de todas las muertes asociadas a la enfermedad. Es la primera vez que se revelan datos concretos de patologías más vulnerables a la nueva pandemia y los resultados son significativos.

Hasta el momento, la diabetes ya era un factor de riesgo, sobre todo si no estaba bien controlada, pero no se conocía su incidencia real. El estudio no determina en qué porcentaje los fallecidos eran diabéticos tipo 1 (asociados a un inicio temprano de la enfermedad en la infancia) o al tipo 2 (asociado a un debut en la vejez debido al deterioro de diferentes tejido). La lógica llevaría a pensar que el coronavirus, al afectar más a personas de más de 65 años, tendría más prevalencia en el tipo 2, pero todavía no se ha especificado ninguna diferenciación.

Según aseguró Bridget Turnes, directora de políticas de Diabetes en el Reino Unido: “El hecho de que un cuarto de los muertos por COVID-19 tuvieran diabetes subraya la urgente necesidad de asegurarse una protección más detallada y un apoyo mayor a este colectivo. Es urgente que el Gobierno responda a este estudio con medidas concretas.

El estudio también indica que el 18 por ciento de los fallecidos tenía demencia y un 15 por ciento algún tipo de enfermedad pulmonar previa. UN 14 por ciento tenía problemas en el riñón y un 5 por ciento tenía problemas mentales.

La diabetes es una enfermedad crónica que no permite al páncreas segregar insulina, que es la hormona que permite controlar la cantidad de glucosa en sangre. En la mayoría de casos es necesario que se inyecte insulina de forma intravenosa varias veces al día, sobre todo antes de las comidas. Si no se controla el nivel de glocosa en sangre pueden surgir complicaciones que a la larga pueden derivar en hipertensión, pérdida de extremidades, ceguera y ataques al corazón. Se estima que en España hay cerca de 6 millones de diabéticos, lo que supone un 8 por ciento de la población, una media sensiblemente superior a la global. A partir de los 65 años este porcentaje aumenta siginificativamente, siendo el ratio más afectado por la enfermedad en su tipo II.